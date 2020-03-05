Губернатор Свердловской области поздравил с 8 марта героинь Великой Отечественной войны

18:54 | 5.03.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на традиционном приеме в Доме Севестьянова поздравил женщин-ветеранов с 8 марта, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Глава области вручил женщинам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В число награжденных вошли труженицы тыла Нина Федоровна Вест и Вероника Степановна Сапега, бывшие несовершеннолетние узницы фашистских концлагерей Фира Романовна Кулинич и Нина Петровна Четверкина, жительница блокадного Ленинграда Кира Федоровна Фомина.



«Какая бы ни была погода за окном, 8 марта всегда – символ весны. С этим днем мы связываем самые добрые надежды и светлые чувства. И все это благодаря вам, дорогие женщины, вашему очарованию, житейской мудрости, трудолюбию и ответственности. Свердловская область во все времена славилась и гордилась своими женщинами. Нравственным и трудовым подвигом, милосердием и состраданием, талантом и самой жизнью они дают пример всему обществу, вдохновляя земляков на добрые дела и служение Отечеству. В год 75-летия Великой Победы особые слова признательности – женщинам военного поколения. Ваша сила духа, воля, отвага и жизнелюбие учили мужчин быть настоящими воинами, побеждать вопреки всему», – сказал губернатор.



Также женщин с праздником поздравили и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»