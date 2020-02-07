Прокуратура Нижнего Тагила проверит жалобу на сброс отходов в реку Малая Кушва

16:52 | 8.02.2020

Фото: телеканал «Телекон»

В природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила поступила жалоба на сброс отходов в реку Малая Кушва.



Ведомство уже направило обращение в региональное министерство природы, сообщает телеканал «Телекон». Об этом рассказал Роберт Слепухин, заместитель прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.



Как рассказывают очевидцы, отходы в нижнетагильскую реку регулярно сливают ассинезаторскими машинами. Горожане уверены - жидкие отходы забираются в частном секторе, при этом организации собирают с домовладельцев деньги за эту услугу. Всё собранное ассинезаторами выгружается в водоем, несмотря на то, что там установлен знак «Водоохранная зона».



Жалобу жителей проверят в течение 30 дней. Если информация о правонарушениях будет подтверждена, то нарушители будут привлечены к ответственности по нескольким статьям КоАП: самовольное использование водного объекта, нарушение правил охраны водных объектов, нарушение правил водопользования. Юридическому лицу за такое нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей, а частному — до 80 тысяч рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»