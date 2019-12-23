Новости дня
16:52 | 24.12.2019
Фото: жители Екатеринбурга
«Каракоз за дураков нас держит?» Улицы и дороги микрорайонов утопают в сугробах
«В этом году, в рамках уставной деятельности ТОС, первый раз участвовали в госзакупках. Прошли сложную процедуру регистрации, внесли более 80 000 р. обеспечительного платежа и получили право самим убирать остановки, дороги-дублёры и тротуары от снега. Каждый день убирали и фотографировали 25 остановок и почти все тротуары», - написал Денис Каракоз (орфография сохранена - прим. ред.).
Однако словам и фотографиям Каракоза ленинцы уже не верят. Они знакомы с деятельностью по освоению грантов и субсидий председателя крупнейшего в России Территориального общественного самоуправления. По мнению жителей, она сводится лишь к красивым картинкам в Интернете и притянутым за уши отчётам.
«Обидно, что всех нас Денис Викторович держит за дураков! Если он написал на сайте, что снег убирался каждый день, то мы должны радоваться и верить? А то что, выходя на улицу мы попадаем в реальность, где сугробы по щиколотку – это его не волнует? Но мы же не идиоты! Картинку от того, что происходит на самом деле отличать умеем», - рассказали жители домов по улице Колокольной.
Напомним, заменить в работе коммунальщиков за миллион рублей вызвался местный общественник - председатель ТОС «Академический» Каракоз Денис, принявший участие в госзакупках. Информация об этом размещена в открытом доступе - на сайте Госзакупок.
Сэкономив более 640 тысяч рублей и выиграв аукцион, Каракоз обязался убирать территорию нескольких микрорайонов от снега, не имея под рукой ни спецтехники, ни лопат. Почистить свой район за отдельную плату он предложил самим жителям.
Между тем, снег продолжает создавать неудобства горожанам. На сей раз среди не критикующих благоустройство выступили жители домов на улицах Колокольная, Двинская и Барвинка.
«Вчера гулял по Барвинке – нифига не чистят: как лежал снег, так и лежит. Когда только пи…ц случился, тогда только трактор один раз прошёл. Но толку от него ноль – колея как была, так и осталась, будто бы он ни метлу, ни лопату не опускал, а просто катался. На Двинской и Колокольной техники я вообще не видел», - сообщил нам один из жителей микрорайона Европейский.
Мы будем следить за развитием событий, тем более, что прокуратура и чиновники начали реагировать на обращения горожан по данной проблеме. Кроме того, екатеринбуржцы направили требования в Министерство Юстиции. Они просят ведомство провести проверку финансовой деятельности ТОС.
© «Вечерние ведомости»
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