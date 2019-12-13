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18:12 | 16.12.2019
«Миллион рублей зарыли в сугроб!» Жители Ленинского района завалили жалобами прокуратуру и чиновников. Мэрия оказалась ни при чем
По словам жителей, две недели в микрорайоне Академический не убирались он снега и наледи тротуары, велосипедные дорожки, остановки общественного транспорта и дублёры дорог.
«Обращаю Ваше внимание на ненадлежащую уборку тротуаров от снега в Ленинском районе города Екатеринбурга! Отвратительное качество уборки, если можно это назвать уборкой, на тротуарах улицы Павла Шаманова (от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина), Анатолия Мехренцева (от Краснолесья до Павла Шаманова), Вильгельма де Геннина (от Сахарова до Объездной автодороги). Автодороги: Кольцевая, Колокольная, Двинская – вообще ни разу не убирались!», - жалуются жители микрорайона (жалобы имеются в распоряжении редакции).
Активисты обвиняли в лени и нежелании работать коммунальные службы, однако, выяснили, что деньги на выполнение их работы получила общественная организация - Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Академический».
ТОС получил подряд на уборку муниципальной территории, выиграв электронный аукцион на право заключения контракта на содержание дорог, тротуаров и 23 остановок общественного транспорта в Академическом микрорайоне, который административно является частью Ленинского района. Информация размещена в открытом доступе - на сайте Госзакупок.
Организация выиграла торги, «скинув» цену почти на 40% - на 645 тысяч рублей: с 1 669 462,74 до 1 024 095,56 рублей. Но работ, судя по состоянию дорожной и пешеходной инфраструктуры, не провёла даже не десятую часть от этой суммы, говорят жители.
Согласно техническому заданию, убирать улицы ТОС должен был с 15 октября по 31 декабря. Но горожане на уборке территории представителей ТОС не видели ни в ноябре, ни в декабре. Впрочем, если верить отчётам организации на их же сайте – жители правы: фотоотчёт об уборке остановок и тротуаров есть только за 18 и 23 октября. Технику организация нанимала через подрядные фирмы, а также предлагала жителям Академического «заработать»: чистить в ручную остановки по ночам, чтобы к 7 утра представить отчёт заказчику.
Реакцию на свою обращения из прокуратуры, мэрии и администрации Ленинского района горожане ждут уже после празднования Нового года. Напомним, что ТОС «Академический» и его председатель Денис Каракоз ранее мелькал в новостной повестке с якобы полезными общественными проектами. То они собирали с жителей Екатеринбурга деньги на ремонт дороги по улице Чкалова от Краснолесья до Вонсовского, то спасали берёзовую рощу, на территории которой председатель ТОС живёт в новостройке. При этом дорога на Чкалова лучше не стала, а подробный финансовый отчёт ТОС так и не опубликовал. Также ТОС «Академический» известен борьбой за чистоту реки Патрушиха за счёт средств из президентского гранта. Полмиллиона рублей были потрачены на мониторинг реки с воздуха при помощью дрона. Также Денис Каракоз зарыблял реку охлаждённым толстолобиком (накладная имеется в свободном доступе на сайте или в аккаунтах ТОС).
Фото: жители Ленинского района г. Екатеринбурга
© «Вечерние ведомости»
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