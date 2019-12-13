17:25 | 14.12.2019

Фото: екатеринбург.рф

Накануне в Минске в матче 9-го тура российской Суперлиги Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли верх над белорусской «Минчанкой». Встреча закончилась со счётом 3:1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:20).



Первая партия осталась за хозяйками площадки. Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь был вынужден брать несколько перерывов, чтобы скорректировать игру своих игроков, после чего команда стабилизировала игру в защите, прибавила в атаке, усилила блок и как результат – очередная победа.



«Это восьмая победа в чемпионате России в девяти играх. Наш клуб продолжает лидировать, набрав 25 очков», — отмечают в пресс-службе «Уралочки».



Следующий матч, в рамках группового розыгрыша Лиги чемпионов, «Уралочка-НТМК» проведёт в четверг, 19 декабря, в Екатеринбурге, где будет принимать болгарскую «Марицу». Встреча начнётся в 19:00.

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