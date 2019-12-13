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17:25 | 14.12.2019
Фото: екатеринбург.рф
Волейболистки «Уралочки-НТМК» взяли верх над белорусской «Минчанкой»
Первая партия осталась за хозяйками площадки. Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь был вынужден брать несколько перерывов, чтобы скорректировать игру своих игроков, после чего команда стабилизировала игру в защите, прибавила в атаке, усилила блок и как результат – очередная победа.
«Это восьмая победа в чемпионате России в девяти играх. Наш клуб продолжает лидировать, набрав 25 очков», — отмечают в пресс-службе «Уралочки».
Следующий матч, в рамках группового розыгрыша Лиги чемпионов, «Уралочка-НТМК» проведёт в четверг, 19 декабря, в Екатеринбурге, где будет принимать болгарскую «Марицу». Встреча начнётся в 19:00.
© «Вечерние ведомости»
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