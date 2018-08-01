Новости дня
19:25 | 3.12.2019
Фото: bcural.ru
Баскетбольный клуб «Урал» проиграл ревдинцам в 1/8 финала Кубка России
Как отметили в пресс-службе уральского клуба, чтобы выйти в четвертьфинал нужно было совершить невозможное – отыграть 33 очка у ревдинцев. Свердловчанам это сделать, к сожалению, не удалось. Таким образом, «Урал» завершил борьбу за Кубок России.
Добавим, что следующий матч уральская команда проведет против команды «Химки-Подмосковье» в рамках Суперлиги. Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в 17:00.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:40 | 3.12.2019
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии перекресток Радищева – 8 Марта залило водой
18:25 | 3.12.2019
На врача, занимавшегося сбором анализов виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге, завели уголовное дело
17:43 | 3.12.2019
В Суксуне дополнительно расселят 68 жителей двух аварийных домов
17:23 | 3.12.2019
К концу рабочей недели на Среднем Урале ожидается метель
16:59 | 3.12.2019
Более шести тысяч сотрудников промпредприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта
16:53 | 3.12.2019
Частный сектор Перми преображается за счет городского бюджета
16:53 | 3.12.2019
В столице Урала больше месяца разыскивают двух сбежавших девочек
16:37 | 3.12.2019
Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта
16:33 | 3.12.2019
В Прикамье открыто движение по обходу п. Куеда
16:23 | 3.12.2019
Свердловчанин отсудил у завода 90 тысяч рублей за тугоухость
16:09 | 3.12.2019
На ЖБИ ребенок упал в открытый колодец
15:44 | 3.12.2019
Стрит-артер из Екатеринбурга обвинил Cropp в плагиате
14:47 | 3.12.2019
В столице Урала растет заболеваемость коклюшем
14:31 | 3.12.2019
В Перми появились новые площадки для выгула собак
14:26 | 3.12.2019
Движение общественного транспорта от станции «Пермь-1» будет организовано по-новому
13:53 | 3.12.2019
Свердловские онкологи удалили злокачественную опухоль через проколы
13:06 | 3.12.2019
В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка
12:39 | 3.12.2019
За год в Пермском крае по регпрограмме обустроено более 500 контейнерных площадок для мусора
12:13 | 3.12.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 5 килограммов детских варежек