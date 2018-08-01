Баскетбольный клуб «Урал» проиграл ревдинцам в 1/8 финала Кубка России

19:25 | 3.12.2019

Фото: bcural.ru

Баскетболисты «Урала» уступили «Темп-СУМЗ-УГМК» во втором матче 1/8 финала Кубка России. Екатеринбуржцы проиграли команде из Ревды со счетом 62:82.



Как отметили в пресс-службе уральского клуба, чтобы выйти в четвертьфинал нужно было совершить невозможное – отыграть 33 очка у ревдинцев. Свердловчанам это сделать, к сожалению, не удалось. Таким образом, «Урал» завершил борьбу за Кубок России.



Добавим, что следующий матч уральская команда проведет против команды «Химки-Подмосковье» в рамках Суперлиги. Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в 17:00.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»