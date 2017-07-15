Застройщика ЖК «Оптимист» в Первоуральске Александра Фрибуса будут судить по мошеннической статье

15:29 | 28.11.2019

Фото: Вести-Урал

Прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении известного свердловского застройщика, генерального директора ООО «БЗСКСтройИнвест» Александра Фрибуса.



В декабре 2018 года Первоуральским городским судом он был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием»), ему назначено наказание в виде трех лет условно. Прокуратура и потерпевшие – дольщики ЖК «Оптимист» посчитали приговор чрезмерно мягким, и через Свердловский облсуд добились отмены приговора с возращением уголовного дела в надзорное ведомство.



«Фактические обстоятельства дела указывают на наличие оснований для квалификации действий Александра Фрибуса как более тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»)», – отмечал в ходе рассмотрения апелляционной жалобы прокурор Первоуральска Андрей Калинин (в мае 2019 г. назначен старшим помощником прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму).



В настоящее время новое обвинительное заключение утверждено, уголовное дело в отношении Александра Фрибуса по обвинению его по ч.4 ст.159 УК РФ направлено в Первоуральский городской суд. Рассматривать дело будет судья Наталья Чистякова.



Отметим, что в августе 2019 года благодаря совместным усилиям органов власти и прокуратуры строительство «проблемного», которое велось в рамках реализации федеральной государственной программы «Жилье для российской семьи», было завершено. Дом планировалось сдать в эксплуатацию в 2017 году. Однако в середине 2016 года работы на объекте приостановлены. Для завершения строительства объекта было привлечено АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования».

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