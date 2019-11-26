Тавдинская прокуратура отстояла трудовые права работников муниципального предприятия

09:43 | 27.11.2019

Фото: vladtime.ru

В Тавде по требованию прокуратуры муниципальное предприятие «Тавдинские инженерные системы» погасило свой долг перед работниками по заработной плате. Задолженность составляла 4,7 млн рублей.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что у предприятия имеется задолженность перед 309 работниками. По результатам проверки прокуратура обязала директора предприятия выплатить не только задолженность за сентябрь-месяц, но также и компенсацию за нарушение срока выплаты заработной платы. По требованию прокурора работникам начислена компенсация на общую сумму свыше 25 тысяч рублей.



Помимо прочего, было проведено оперативное совещание, на котором заслушаны директор и бухгалтер организации, которые объяснили причины возникновения задолженности и рассказали о принимаемых мерах по погашению.



По результатам принятых мер, заработная плата выплачена работникам. Городская прокуратура продолжает наблюдение за муниципальным предприятием.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»