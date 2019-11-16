На свердловской трассе в результате ДТП погибла женщина, еще трое пострадали

В Свердловской области утром 18 ноября произошло два серьезных ДТП с пострадавшими: одном в Сысертском районе на трассе Арамиль-Андреевка, второе - на трассе Камышлов-Сухой Лог, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Первое ДТП произошло около 07:30 под городом Арамиль. По предварительным данным, мужчина 1962 г.р., управляя автомобилем «Лада-Гранта» не уступил дорогу «Приоре» под управлением мужчины 1986 г.р., и допустил столкновение с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира легкового автомобиля «Лада-Гранта». Женщина 1959 г.р., которая находилась на переднем пассажирском сидении госпитализирована в ЦГБ № 36 г.Екатеринбурга, остальные пострадавшие доставлены в Сысертскую центральную районную больницу.Установлено, что в автомобиле «Лада Гранта» находились трое родственников, все они жители города Ижевска, приезжали в гости в село Щелкун. В момент ДТП возвращались домой в Ижевск.Второе ДТП произошло около 10 часов на 37 км автодороги Камышлов-Сухой Лог. 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Вольво», допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Мицубиси-Лансер» под управлением 50-летнего мужчины. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены водитель и три пассажира автомобиля «Мицубиси». Впоследствии одна из пассажирок «Мицубиси» - 45-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. У второй женщины диагностированы переломы бедра и предплечья. Мальчик был госпитализирован с переломом ключицы.Водитель «Вольво» травм не получила, от медицинской помощи отказалась.По предварительным данным 40-летняя екатеринбурженка, которая находилась за рулем «Вольво», отвлеклась на звонок сотового телефона.