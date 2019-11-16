В Ревде в социально-реабилитационном центре открыли детскую комнату

В Ревде в рамках проекта «Дети в больнице» ОАО «СУМЗ» входящее в металлургический комплекс УГМК и Благотворительный фонд «Дети России», президентом которого является генеральный директор УГМК Андрей Козицын, отремонтировали и обустроили комнату для отдыха, психологической разгрузки и учебы для воспитанников ГАУСО Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ревдинского района».Открытие обновленных помещений прошло ещё 15 ноября. В числе почетных гостей были заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева, глава городского округа Ревда Ирина Тейшева, заместитель директора по общим вопросам и социальным проектам ОАО «УГМК» Вера Закопайлова, а также руководство СУМЗа и фонда «Дети России».«Наше предприятие является другом и партнером Центра с 2000 года, – отметила заместитель директора по общим вопросам и персоналу ОАО «СУМЗ» Светлана Ляпцева. – Создавая комнату, мы хотели порадовать детей и старались реализовать проект в кратчайшие сроки. Чтобы ребята как можно скорее переехали в новые помещения».Социально-реабилитационный центр с 1997 года помогает детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, осуществляя профилактику безнадзорности. В учреждении действует три реабилитационные группы. В настоящее время здесь находится 27 детей от 3 до 18 лет.«На сегодняшний день в рамках проекта «Дети в больнице» мы оборудуем уже 22-ю комнату. В Ревде – вторую, – рассказала Юлия Нутенко. – Хочется, чтобы и детям было уютно, и педагоги работали в максимально комфортных условиях».В ходе открытия для подопечных Центра устроили представление, каждому вручили подарок от организаторов. По словам директора Елены Щербаковой, сразу после праздника в обновленные комнаты въедут маленькие жильцы, а игровой зоной смогут пользоваться все воспитанники учреждения.Благотворительный фонд «Дети России» с 2010 года ведет работу по созданию детских игровых комнат в больницах и реабилитационных центрах нашей страны, оборудованию реабилитационных блоков в больницах и профильных учреждениях, занимающихся помощью детям. За время работы фондом открыты комнаты в Свердловской, Челябинской, Воронежской, Кемеровской, Оренбургской областях, Алтайском крае, республиках Башкортостан, Северная Осетия-Алания.