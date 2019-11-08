В Свердловской области пропала бабушка, которая не ориентируется в пространстве

09:59 | 11.11.2019

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В свердловском поселке Лесной пропала 72-летняя бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи и не ориентирующаяся в пространстве. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».



Светлана Михайловна Нечаева (Масалкина) ушла из дома 7 ноября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы с сединой и карие глаза.



На момент пропажи женщина была одета в коричневую замшевую дубленку, коричневую меховую шапку и темные короткие сапоги.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Светланы Михайловны, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»