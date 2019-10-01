В Кушве сдали в эксплуатацию городскую плотину, на ремонт которой потратили 117 миллионов рублей

На реке Кушва после капитального ремонта сдана в эксплуатацию Кушвинская плотина. Ремонт гидротехнического сооружения продолжался три года, а стоимость проведенных работ составила около 117 миллионов рублей, из которых 33 миллиона были выделены из областного бюджета, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.Принимать отремонтированный гидроузел в Кушву приехал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.При реконструкции были выполнены работы по замене и ремонту водосбросного сооружения; усилено само тело плотины, заменено гидроподъемное оборудование.Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин сказал, что такие работы на гидроузле проводятся один раз в полвека. Запас прочности плотины сейчас - также не менее 50 лет.«Плотина важна для всех жителей города, и как гарант безопасности при прохождении паводка, и как социально-культурный объект. На водохранилище горожане отдыхают и ловят рыбу», – подчеркнул он.Кушвинское водохранилище используется для технического водоснабжения городской котельной, которая подает отопление всему городу. Вода из водохранилища также идет на промышленные нужды ОАО «Кушвинский завод прокатных валков».