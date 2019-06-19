В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

18:59 | 27.08.2019

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Полицейские Алапаевского района сумели разыскать пропавшую в лесу пенсионерку. 24 августа женщина ушла в лес за грибами и ягодами и не вернулась домой.



По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции, МЧС, а также родственники и волонтёры искали пропавшую в течение пяти дней.



Оказалось, что в лесу женщине стало плохо. У пенсионерки отказали ноги, кроме того, она была обессилена и не могла звать на помощь, а одета была в костюм защитного цвета, что значительно осложняло поиски. Также у женщины не было средств связи.



В настоящий момент 82-летняя пенсионерка госпитализирована в Алапаевскую городскую больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»