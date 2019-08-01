В Ивдельском районе возобновились поиски пропавших манси

17:01 | 22.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня, 22 августа, на реке Лозьва возобновились поиски мужчины и полугодовалого ребенка, пропавших из перевернувшейся лодки.



В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что с сегодняшнего вновь начали искать пропавших манси. 12 августа поиски были приостановлены из-за резкого подъема уровня воды в реке в связи с обильными дождями. Сейчас четыре спасателя Ивдельского поисково-спасательного отряда службы спасения Свердловской области на лодке обследуют акваторию и прибрежную зону.



Напомним, что лодка с двумя взрослыми и тремя детьми отправилась из поселка Вижай в Ушму и перевернулась. Тела женщина и двоих детей были найдены, а поиски мужчины и младенца до сих пор идут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»