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12:26 | 1.08.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На реке Лозьва на севере Свердловской области пропали двое взрослых и трое детей. Идёт поисково-спасательная операция

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 02:00 1 августа в спасательную службу региона поступила информация о том, что из посёлка Вижай в посёлок Ушма Ивдельского городского округа по реке Лозьве днем 31 июля выдвинулась лодка с пассажирами, среди которых находились двое взрослых и трое детей. В назначенное время в посёлок Ушма лодка не прибыла.

Сразу после поступления информации в посёлок Ушма, для проведения поисковой операции сегодня выдвинулись спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда. В состав поисковой группы вошли 4 человека и 2 единицы техники, в том числе 1 моторная лодка, на которой утром спасатели выдвинулись на обследование реки. Поисковая группа обеспечена спутниковой связью.

Стоит отметить, что расстояние от посёлка Ушма до посёлка Вижай по реке составляет 70 км, глубина реки до 6 метров, ширина 70-100 м, скорость течения 0,5 м/сек.

В настоящее время в район поисков из Екатеринбурга направлена дополнительная группа спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 7 человек, 7 единиц техники, в т. ч. 3 плавсредства и 2 квадроцикла.

© «Вечерние Ведомости»

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