В Нижнем Тагиле раздавило рабочего «Уралвагонзавода», оказавшегося между вагоном и грузовиком

13:28 | 7.07.2019

Накануне вечером на территории УВЗ на железнодорожной станции «Заводская» погиб мужчина.



Как сообщает со ссылкой на паблик «ЧП Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» ИА «Между Строк», составитель состава, находившийся на лестнице вагона, не заметил, что вагон самопроизвольно отцепился от состава. Покатившийся вагон врезался в полуприцеп автомобиля МАЗ, который был припаркован рядом с цехом, в непосредственной близости от железнодорожных путей. Мужчина оказался между вагоном и полуприцепом грузовика, в результате чего мужчину просто раздавило. По словам очевидцев, его буквально разорвало на части. Погибший А. Макаров 1979 г.р., работал составителем на железнодорожной станции «Уралвагонзавода».