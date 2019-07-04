В Екатеринбурге начался турнир по гольфу Innoprom Golf Chllenge

11:25 | 7.07.2019

Фото: innopromgolfchallenge.ru

В уральской столице в преддверии выставки «Иннопром-2019» начался турнир Innoprom Golf Chllenge.



В пресс-службе соревнований рассказали, что турнир является так называемым «нулевым днём» выставки. В этом году в соревновании примут участие около 250 человек, в их числе: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсара, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.



Стоит отметить, что Innoprom Golf Chllenge – это первый в России турнир, объединяющий за игрой в гольф представителей деловой и политической элиты России и зарубежья. Мероприятие помогает создать новый язык общения, помогающий лучше узнать бизнес-партнёров в непринуждённой обстановке.