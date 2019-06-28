В ДТП под Берёзовском погибли водитель автомобиля и лось

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области минувшей ночью на 35-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля Daewoo не заметил вышедшего на дорогу лося и допустил столкновения автомобиля с животным. По предварительной информации, водитель не соблюдал скоростной режим.В результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения, 23-летний водитель автомобиля погиб, ещё два пассажира автомобиля получили травмы. Животное также погибло.«В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Два пассажира — молодой человек и несовершеннолетняя девушка — получили травмы. Животное погибло», — рассказали в ГИБДД, добавив, что с начала 2019 года в Березовском произошло уже четыре ДТП с участием животных.Расследование ДТП продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.