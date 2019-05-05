В Екатеринбурге на стройке дома в Пионерском рабочего придавило плитой

18:57 | 7.05.2019

Фото: Е1

На стройке в Пионерском рабочего придавило плитой. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на мужчину рухнул строительный щит для опалубки весом 150 кг.



Инцидент произошел на 8 этаже стройки «Атомстройкомплекса» на улице Ирбитская. Травмированного строителя другие рабочие спустили вниз и передали врачам скорой помощи. Как позже рассказали сотрудники компании «Атомстройкомплекс», мужчина получил переломы трёх ребер.



Отметим, сейчас по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.