Новости дня
18:57 | 7.05.2019
Фото: Е1
В Екатеринбурге на стройке дома в Пионерском рабочего придавило плитой
Инцидент произошел на 8 этаже стройки «Атомстройкомплекса» на улице Ирбитская. Травмированного строителя другие рабочие спустили вниз и передали врачам скорой помощи. Как позже рассказали сотрудники компании «Атомстройкомплекс», мужчина получил переломы трёх ребер.
Отметим, сейчас по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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