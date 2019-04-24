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17:41 | 30.04.2019
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ
ОНФ в Свердловской области добился пересмотра размера ущерба от незаконной вырубки леса
Ранее эксперты Народного фронта обратились в министерство с просьбой проверить законность лесной рубки и добычи недр на участке между озером Чусовское и озером Половинное. В ведомстве общественникам сообщили, что этот участок относится к защитным лесам, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
По предварительным данным, ущерб от незаконных действий составлял более 51 млн руб. После осмотров специалисты министерства по просьбе ОНФ оценили нанесенный вред. По уточненным данным профильного ведомства, незаконная сплошная рубка деревьев прошла на площади 2,37 га и нанесла государственному лесному фонду ущерб, превышающий 18 млн руб. Общий объем ущерба от порчи почв, выемки скального грунта, повреждения деревьев и других нарушений превысил 72 млн руб.
В настоящее время по обращению активистов Народного фронта также работает полиция Первоуральска. Эксперты ОНФ добиваются возбуждения уголовного дела, установления виновных лиц и возмещения ущерба в бюджет.
© «Вечерние Ведомости»
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