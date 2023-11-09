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В крови погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского не нашли синтетических веществ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Экспертиза, ради которой погибшую 16-летнюю школьницу из Каменска-Уральского доставили из могилы, не обнаружила в ее крови синтетических веществ.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на документ с выводами судебно-медицинского эксперта, в полости рта, желудке, печени и почках девушки был обнаружен только кофеин. Это объяснили тем, что подросток могла выпить три банки энергетика в день своего исчезновения. Какие-либо фармацевтические препараты, снотворное, синтетические или другие ядовитые вещества экспертиза не обнаружила.
Напомним, что предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами. Отметим, что ранее анализ крови погибшей школьницы уже показал высокое содержание кофеина.
Тело школьницы обнаружили вечером 9 августа в лесополосе в черте города, в нескольких метрах от тротуарной дорожки, пролегающей к лесопарковой зоне, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат».
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти подростка, на которых было видно, как за девушкой ехал мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего предъявили обвинение в краже и убийстве.
Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству стал отрицать, настаивая на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь».
Позже екатеринбургское издание опубликовало показания обвиняемого, в которых он признается, что «решил придушить» девушку.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на документ с выводами судебно-медицинского эксперта, в полости рта, желудке, печени и почках девушки был обнаружен только кофеин. Это объяснили тем, что подросток могла выпить три банки энергетика в день своего исчезновения. Какие-либо фармацевтические препараты, снотворное, синтетические или другие ядовитые вещества экспертиза не обнаружила.
Напомним, что предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами. Отметим, что ранее анализ крови погибшей школьницы уже показал высокое содержание кофеина.
Тело школьницы обнаружили вечером 9 августа в лесополосе в черте города, в нескольких метрах от тротуарной дорожки, пролегающей к лесопарковой зоне, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат».
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти подростка, на которых было видно, как за девушкой ехал мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего предъявили обвинение в краже и убийстве.
Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству стал отрицать, настаивая на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь».
Позже екатеринбургское издание опубликовало показания обвиняемого, в которых он признается, что «решил придушить» девушку.
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