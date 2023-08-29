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Суд Каменска-Уральского арестовал велосипедиста по подозрению в убийстве 16-летней школьницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Суд Каменска-Уральского отправил под стражу 34-летнего мужчину, который ехал за 16-летней школьницей на велосипеде в ночь с 8 на 9 августа за несколько часов до смерти девушки.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката Татьяну Докучаеву, мужчине предъявлено обвинение в краже и убийстве. Защита не согласна с последним обвинением.
Под арестом обвиняемый будет находиться до 10 октября.
Информацию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении велосипедиста подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что тело 16-летней жительница Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за 16-летней школьницей все время следует неизвестный мужчина на велосипеде.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката Татьяну Докучаеву, мужчине предъявлено обвинение в краже и убийстве. Защита не согласна с последним обвинением.
«Обвинение в убийстве предъявлено по "беспределу". Он ее не убивал. С его слов, девочке стало плохо. Взял телефон. Потом бросил там же в лесу. Вину в убийстве не признает. Почему не сообщил? Почему скорую не вызвал? Я спрашивала его об этом. Он сказал, что не считал нужным»,
– заявила Татьяна Докучаева.
Под арестом обвиняемый будет находиться до 10 октября.
Информацию об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении велосипедиста подтвердили в СУ СКР по Свердловской области.
«По уголовному делу продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств смерти девушки. Допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам»,
– заявили в пресс-службе СКР.
Напомним, что тело 16-летней жительница Каменска-Уральского нашли в овраге у леса. Предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Однако позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых видно, как за 16-летней школьницей все время следует неизвестный мужчина на велосипеде.
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