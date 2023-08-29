Суд Каменска-Уральского арестовал велосипедиста по подозрению в убийстве 16-летней школьницы

– заявила Татьяна Докучаева.

«Обвинение в убийстве предъявлено по "беспределу". Он ее не убивал. С его слов, девочке стало плохо. Взял телефон. Потом бросил там же в лесу. Вину в убийстве не признает. Почему не сообщил? Почему скорую не вызвал? Я спрашивала его об этом. Он сказал, что не считал нужным»,