В лесу в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском в лесу обнаружили тело 16-летней девушки. Следственный отдел по городу проводит проверку.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, тело девушки направили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что сообщение о пропаже девушки поступило в ОВД Каменска-Уральского вечером 9 августа. Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей, когда прочесывали лесополосу в черте города. Выясняются все обстоятельства трагедии.