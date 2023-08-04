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В лесу в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском в лесу обнаружили тело 16-летней девушки. Следственный отдел по городу проводит проверку.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, тело девушки направили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что сообщение о пропаже девушки поступило в ОВД Каменска-Уральского вечером 9 августа. Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей, когда прочесывали лесополосу в черте города. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, тело девушки направили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.
В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что сообщение о пропаже девушки поступило в ОВД Каменска-Уральского вечером 9 августа. Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей, когда прочесывали лесополосу в черте города. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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