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Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского могут достать из могилы ради новой экспертизы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тело школьницы из Каменска-Уральского, которую нашли без признаков жизни в овраге у леса, могут достать из могилы, чтобы провести новую экспертизу.
О необходимости эксгумировать тело девушки сообщил порталу «Е1» отец погибшей. По его словам, была назначена «более глубокая экспертиза, так как материала для анализов недостаточно». О каких именно анализах идет речь, неизвестно.
Напомним, что тело девушки обнаружили вечером 9 августа в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, пролегающей вдоль лесопарковой зоны, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат». Тогда предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых заметили, как за школьницей за несколько часов до ее смерти ехал неизвестный мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего велосипедисту предъявили обвинение в краже и убийстве.
Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству отрицает, продолжая настаивать на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь».
Отметим, что ранее анализ крови погибшей школьницы показал высокое содержание кофеина.
О необходимости эксгумировать тело девушки сообщил порталу «Е1» отец погибшей. По его словам, была назначена «более глубокая экспертиза, так как материала для анализов недостаточно». О каких именно анализах идет речь, неизвестно.
Напомним, что тело девушки обнаружили вечером 9 августа в 10-20 метрах от тротуарной дорожки, пролегающей вдоль лесопарковой зоны, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат». Тогда предварительной причиной смерти была названа передозировка запрещенными веществами.
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города, на которых заметили, как за школьницей за несколько часов до ее смерти ехал неизвестный мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали, после чего велосипедисту предъявили обвинение в краже и убийстве.
Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству отрицает, продолжая настаивать на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь».
Отметим, что ранее анализ крови погибшей школьницы показал высокое содержание кофеина.
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