В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского обнаружили высокое содержание кофеина

– сказал собеседник портала.

«Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой. Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу, которая должна внести ясность, от чего именно она умерла, каков механизм смерти»,