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В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского обнаружили высокое содержание кофеина
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В крови погибшей школьницы из Каменска-Уральского, тело которой нашли в лесном массиве, обнаружили высокое задержание кофеина.
Об этом сообщает портал «Е1» со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Утверждается, что анализы, взятые сразу после смерти девочки, показали высокую концентрацию кофеина.
Предполагается, что могут быть как скрытые повреждения, так и результат действия каких-то веществ или их комбинации.
Напомним, что суд Каменска-Уральского отправил под стражу 34-летнего мужчину, который ехал за 16-летней школьницей на велосипеде в ночь с 8 на 9 августа за несколько часов до смерти девушки. Ему предъявили обвинение в краже и убийстве.
Об этом сообщает портал «Е1» со ссылкой на свой источник в силовых структурах. Утверждается, что анализы, взятые сразу после смерти девочки, показали высокую концентрацию кофеина.
«Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой. Кусочки тканей и органов были отправлены на гистологическую экспертизу, которая должна внести ясность, от чего именно она умерла, каков механизм смерти»,
– сказал собеседник портала.
Предполагается, что могут быть как скрытые повреждения, так и результат действия каких-то веществ или их комбинации.
Напомним, что суд Каменска-Уральского отправил под стражу 34-летнего мужчину, который ехал за 16-летней школьницей на велосипеде в ночь с 8 на 9 августа за несколько часов до смерти девушки. Ему предъявили обвинение в краже и убийстве.
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