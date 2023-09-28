Подозреваемого в причастности к смерти девушки велосипедиста оставили в ИК Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде сегодня, 3 октября, прошло закрытое заседание, на котором решалось дальнейшее содержание за решёткой Эдуарда Голикова. Мужчина подозревается в причастности к смерти юной жительницы Каменска-Уральского, чьё бездыханное тело было обнаружено в августе.Эдуард Голиков был замечен на камерах видеонаблюдения. Благодаря этим кадрам удалось установить, что мужчина на велосипеде продолжительное время следовал за девушкой, которая вечером возвращалась домой из Екатеринбурга и сошла с электрички на станции в Каменске-Уральском. Позже стало известно, что Голиков в какой-то момент завладел телефоном погибшей девочки. После этого версия о «передознувшейся наркоманке», начинавшая брать верх в общественном обсуждении данного дела, была забыта.Следствие устанавливает степень причастности велосипедиста из Каменска-Уральского к смерти девушки. А до суда его было решено держать под стражей. Сегодняшнее заседание решало вопрос, продлевать ли его содержание за решёткой до окончания следствия и судебного рассмотрения по существу. Решили арест Голикову продлить до 9 января 2024 года.Как сообщает издание «Комсомольская правда», Голиков признался в том, что завладел телефоном девушки. При этом он продолжает настаивать на том, что в смерти её виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь», хотя видел, что хозяйка телефона находится, мягко говоря, не в лучшем здравии.