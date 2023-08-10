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Стала известна причина смерти найденной под Каменском-Уральским девушки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Отец 16-летней девушки, чьё бездыханное тело было найдено в лесу возле Каменска-Уральского вчера, 9 августа, назвал причину смерти дочери. По его словам, организм Даны был отравлен синтетическим веществом, — пишет ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский».
Какое именно вещество привело к гибели несовершеннолетнего человека и при каких обстоятельствах оказалось в организме, пока неизвестно. Ещё продолжаются следственные действия и ещё не получены заключения медэкспертов.
Как сообщалось ранее, погибшая школьница из Каменска-Уральского в роковой день ездила в Екатеринбург, чтобы подавать документы на поступление в педагогический колледж. Домой она возвращалась последней электричкой. Сойдя с неё примерно в 23:00 она вошла в лесопарковую зону, из которой уже не вышла. Тело Даны было найдено всего в паре десятков метров от тротуарной дорожки, которая тянется возле леса.
Известно также, что перед смертью девушка общалась по телефону. В своём последнем сообщении, которое она опубликовала в телеграм-канале, Дана писала, что она идёт поздним вечером по лесу и просила не убивать её:
Кроме того, девушка успела опубликовать короткое видео, в котором она показывает некие документы и говорит, что «по ним стреляли и они упали в лужу».
Какое именно вещество привело к гибели несовершеннолетнего человека и при каких обстоятельствах оказалось в организме, пока неизвестно. Ещё продолжаются следственные действия и ещё не получены заключения медэкспертов.
Как сообщалось ранее, погибшая школьница из Каменска-Уральского в роковой день ездила в Екатеринбург, чтобы подавать документы на поступление в педагогический колледж. Домой она возвращалась последней электричкой. Сойдя с неё примерно в 23:00 она вошла в лесопарковую зону, из которой уже не вышла. Тело Даны было найдено всего в паре десятков метров от тротуарной дорожки, которая тянется возле леса.
Известно также, что перед смертью девушка общалась по телефону. В своём последнем сообщении, которое она опубликовала в телеграм-канале, Дана писала, что она идёт поздним вечером по лесу и просила не убивать её:
«Дорогие Каменцы! Я безумно рада безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома».
Кроме того, девушка успела опубликовать короткое видео, в котором она показывает некие документы и говорит, что «по ним стреляли и они упали в лужу».
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