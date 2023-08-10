Стала известна причина смерти найденной под Каменском-Уральским девушки

«Дорогие Каменцы! Я безумно рада безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят. Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости