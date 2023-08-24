Отец погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского обвинил силовиков в бездействии

Скрины из видео: Подслушано Каменск-Уральский

– заявил отец погибшей школьницы порталу «Е1».

«Все видеозаписи — это инициатива одного человека. Сотрудники Следственного комитета в это время искали проблемы со здоровьем, наркотики, суицид. Планируем выложить в паблики приметы и описание велосипедиста, рассчитываем на помощь горожан»,