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Отец погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского обвинил силовиков в бездействии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отец 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, тело которой обнаружили в овраге у леса, обвинил силовиков в бездействии и заявил о намерении своими силами найти виновного в гибели дочери.
Вчера, 28 августа, вечером в сети появились видео с камер видеонаблюдения, на которые попала девушка перед своей смертью. На запись попал мужчина на велосипеде, который длительное время следовал за школьницей по пятам. В полиции Каменска-Уральского обещали установить личность неизвестного. Также они попросили всех, кто знает мужчину, звонить по номерам +7 999 368-04-17 и (3439) 32-23-15.
Известно, что неравнодушные своими силами составляли маршрут погибшей школьницы, разбирая записи с разных камер видеонаблюдения, установленных в городе.
По предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиками. Однако отец погибшей уверен, что его дочь никогда не имела проблем со здоровьем и не употребляла запрещенных веществ.
Перед своей смертью девушка опубликовала в своем-телеграм канале сообщение, в котором писала, что идет по лесу, и просила не убивать ее.
Вчера, 28 августа, вечером в сети появились видео с камер видеонаблюдения, на которые попала девушка перед своей смертью. На запись попал мужчина на велосипеде, который длительное время следовал за школьницей по пятам. В полиции Каменска-Уральского обещали установить личность неизвестного. Также они попросили всех, кто знает мужчину, звонить по номерам +7 999 368-04-17 и (3439) 32-23-15.
Скрины из видео: Подслушано Каменск-Уральский
Известно, что неравнодушные своими силами составляли маршрут погибшей школьницы, разбирая записи с разных камер видеонаблюдения, установленных в городе.
«Все видеозаписи — это инициатива одного человека. Сотрудники Следственного комитета в это время искали проблемы со здоровьем, наркотики, суицид. Планируем выложить в паблики приметы и описание велосипедиста, рассчитываем на помощь горожан»,
– заявил отец погибшей школьницы порталу «Е1».
По предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиками. Однако отец погибшей уверен, что его дочь никогда не имела проблем со здоровьем и не употребляла запрещенных веществ.
Перед своей смертью девушка опубликовала в своем-телеграм канале сообщение, в котором писала, что идет по лесу, и просила не убивать ее.
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