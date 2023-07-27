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Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в прямом эфире ОТВ заявил, что не чувствует за собой ответственности за трагедию с погибшим шестилетним Далером Бобиевым и насилие над детьми в спецшколе №124.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре. По подозрению в убийстве задержали опекуна мальчика Веронику Наумову. Ее заключили под стражу на два месяца. Но вчера появилась информация, что опекуншу переведут из СИЗО на месяц для проверки на вменяемость.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
Добавим, что о скандальной истории в спецшколе №124, о которой спросили Морокова на ОТВ, стало известно в апреле. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
В июне суд вынес решение о досрочном прекращении пребывания в екатеринбургской спецшколе №124 мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию. Тогда на суде за мальчика заступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. А детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу.
«Я не чувствую за собой ответственности. Всё, что касается моей работы, регламентировано законом, я считаю, что я выполняю. Я хочу обратить внимание тех, кто является руководителями учреждений, где всё это происходило. Контроль, управленческие решения – за ними»,
– утверждает Мороков.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре. По подозрению в убийстве задержали опекуна мальчика Веронику Наумову. Ее заключили под стражу на два месяца. Но вчера появилась информация, что опекуншу переведут из СИЗО на месяц для проверки на вменяемость.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
Добавим, что о скандальной истории в спецшколе №124, о которой спросили Морокова на ОТВ, стало известно в апреле. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
В июне суд вынес решение о досрочном прекращении пребывания в екатеринбургской спецшколе №124 мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию. Тогда на суде за мальчика заступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. А детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу.
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