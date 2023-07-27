Свердловский детский омбудсмен снял с себя ответственность за смерть Далера

– утверждает Мороков.

«Я не чувствую за собой ответственности. Всё, что касается моей работы, регламентировано законом, я считаю, что я выполняю. Я хочу обратить внимание тех, кто является руководителями учреждений, где всё это происходило. Контроль, управленческие решения – за ними»,