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Против директрисы спецшколы Екатеринбурга, где издевались над детьми, возбудили уголовное дело
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в отношении директрисы спецшколы №124, в которой издевались над детьми, используя в том числе сексуализированное насилие, возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Напомним, что мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуального характера. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребенком отправили под арест 15-летнего подростка.
По информации собеседника «Вечерних ведомостей», установлено, что директриса достоверно знала о насилии в школе, но не предпринимала никаких мер. В результате при попустительстве руководства школы могли совершаться преступления против несовершеннолетних.
Отметим, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?».
Окончательная оценка действия того самого воспитателя, который проводил товарищеские суды, пока не дана.
Кроме того, сегодня Свердловский областной суд оставил в силе аресты обоих подростков, которые непосредственно насиловали 12-летнего мальчика.
Напомним, что мама одного из воспитанников закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах систематического насилия над детьми, в том числе о насилии сексуального характера. 14 апреля 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии, арестовали. Также на два месяца по обвинению в насилии над ребенком отправили под арест 15-летнего подростка.
По информации собеседника «Вечерних ведомостей», установлено, что директриса достоверно знала о насилии в школе, но не предпринимала никаких мер. В результате при попустительстве руководства школы могли совершаться преступления против несовершеннолетних.
Отметим, что, по рассказу одного из потерпевших, директриса публично спросила у мальчика, подвергавшегося насилию: «Почему ты не мог ему откусить?».
Окончательная оценка действия того самого воспитателя, который проводил товарищеские суды, пока не дана.
Кроме того, сегодня Свердловский областной суд оставил в силе аресты обоих подростков, которые непосредственно насиловали 12-летнего мальчика.
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