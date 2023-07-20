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В Екатеринбурге обвиняемую в убийстве Далера на месяц переведут из СИЗО
Скрин видео / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, переведут из СИЗО. Ее проверят на вменяемость.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника издания, Наумова проведет около месяца в условиях стационара, где специалисты будут наблюдать за ее поведением.
Напомним, что Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера, опекуном которого она являлась.
В июне опекун заявила о пропаже ребенка. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным собеседника издания, Наумова проведет около месяца в условиях стационара, где специалисты будут наблюдать за ее поведением.
«Проверка на вменяемость – обычное дело для преступлений из категории особо тяжких. Примечательно, что Вероника отказалась давать показания против специалиста органов опеки и попечительства, которого уличили в халатности после смерти мальчика»,
– добавил источник «КП».
Напомним, что Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера, опекуном которого она являлась.
В июне опекун заявила о пропаже ребенка. В поисках мальчика участвовали сотни человек. Спустя три дня поисков тело Далера обнаружили в гараже, которым пользовалась семья Наумовой. По данным следствия, мальчик умер почти полгода назад.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью «Вечерним ведомостям» сообщила, что вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки и попечительства.
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