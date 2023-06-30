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Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»
Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Фото: Вечерние Ведомости
Сегодня жители Екатеринбурга прощаются с маленьким Далером, тело которого нашли на прошлой неделе после нескольких дней поисков.
После этой трагедии в России снова заговорили о давно назревшей реформе системы опеки.
О том, кто виноват в случившемся и как избежать подобного в будущем, «Вечерним ведомостям» рассказала депутат Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
—Нина Александровна, как вы можете оценить действия (и бездействие) органов опеки в случае с погибшим мальчиком в Екатеринбурге?
— Убеждена, что вина в смерти шестилетнего подопечного Далера лежит на органах опеки и попечительства, которые должны были знать, что
происходит в приемной семье.
Я обратилась к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой организовать проверку по факту преступления и
привлечь виновных к ответственности.
— Что должны делать органы опеки, чтобы не допустить подобного?
— Сотрудники органов опеки и попечительства, прежде всего, должны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности. Сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность сотрудников опеки привела к трагедии.
К сожалению, общая проблема всех органов опеки и попечительства в нашей стране – это отсутствие квалифицированных кадров. В настоящее время на органы опеки и попечительства возложено более 100 полномочий, реализация которых требует большого спектра знаний, умений и навыков, которыми сотрудники зачастую не обладают.
— Кроме органов опеки и непосредственно опекунов – кто еще несет ответственность за сложившуюся ситуацию?
— Далер и его сестра Дарья – социальные сироты, дети, которые остались без попечения родителей при живых отце и матери. Родная мать отказалась даже поехать на похороны ребенка. Отец находится в местах лишения свободы.
И эта проблема уходит своими корнями в 90-е годы. События тех лет, повлекшие изменения в экономике, а также ориентация на западные ценности нанесли гигантский урон общественным отношениям и морали, что привело к отказу от традиционных ценностей, свойственных нашему обществу.
Особенно больно 90-е ударили по институту семьи, именно в этот период появилась такое постыдное явление как «социальное сиротство». 90% детей в организациях для детей-сирот – социальные сироты, дети при живых родителях.
— Когда в целом стало понятно, что в России назрела реформа системы опеки и усыновления? С чего нужно начать проведение этой
реформы в первую очередь?
— Понятно, что система устройства детей-сирот в семьи движется не в том направлении, стало сразу после принятия в 1995 году Семейного
кодекса, который был основан на европейских ценностях и предусматривал возможность оплаты труда приемных родителей. В Кодексе о браке и семье РСФСР подчеркивалось, что обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно. Это два совершенно разных ценностных подхода к устройству детей в семью: по любви или за деньги.
За прошедшие 30 лет было выявлен целый ряд недостатков системы устройства детей-сирот. Больше всего вопросов к институту опеки, который по распространенному в обществе мнению превратился в институт угрозы для семей с детьми. Причины этого — и состояние законодательства, и отход от закрепленных в законах норм и правил.
29 июня 2023 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 232772-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», внесенный правительством, которым предпринимается очередная попытка изменить существующую систему устройства детей-сирот в семьи.
— Соответствующий законопроект готовился пять лет. Почему так долго?
— Указанный законопроект разрабатывался во исполнение перечня поручений президента РФ и еще до внесения в Государственную Думу
приобрел дурную славу, потому что мало кто взял на себя труд ознакомиться с текстом законопроекта.
Почему-то многие решили, что законопроект нарушает права семьи и детей. Он оброс домыслами, которые к тексту законопроекта никакого отношения не имеют.
— Во время выступления в ГД на прошлой неделе вы сказали, что число опекаемых детей в одной семье необходимо ограничить. Почему?
— На пленарном заседании я привела пример из Хакасии с опекуном, который воспитывает 12 детей-сирот. Глава поселения в 6.00, проходя мимо, увидел, что все подопечные дети работали в огороде, в то время как родные дети спали дома. Трудно поверить в благородные порывы опекуна, когда в семью на воспитание берут 10-15 детей-сирот.
Моя позиция — необходимо ограничить количество детей, которые могут быть переданы в опекунские семьи. Необходимость ограничения числа опекаемых детей в одной семье как раз соответствует перечню поручений президента РФ, на основании которых этот законопроект и разрабатывался.
По экспертным оценкам, число детей в семье не должно превышать пять-восемь детей (включая приемных и кровных). Тем более, что такое ограничение для одной из категорий замещающих семей (приемной семьи) уже предусмотрено (по общему правилу в приемной семье должно воспитываться не более восьми детей).
Законопроектом № 232772-8 устанавливается иной подход. В нем нет конкретной цифры: 3-5-10 детей. Проектом федерального закона ограничивается количество детей, которые могут быть приняты под опеку (попечительство) в течение одного года (исключение устанавливается для усыновления братьев и сестер, детей, которые ранее воспитывались в одной семье или не менее одного года воспитывались в одной воспитательной группе в организации для детей-сирот). Один год – один ребенок.
Предлагаемое ограничение обусловлено особенностями адаптационного процесса для ребенка в первый год его проживания в семье. Основными задачами семьи в этот период являются перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, знакомство ребенка с правилами и традициями новой семьи и другое.
— Ваш аргумент про недостаток профессиональных психологов, которые могли бы проводить тестирование опекунов, удивил наших читателей, так как в целом в обществе сложилось мнение, что психологов, психотерапевтов сегодня более чем достаточно.
— Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, будут проходить обязательное социально-психологического обследование, от результатов которого (а значит, и от компетенции психолога и методик, которыми он будет руководствоваться) будет зависеть принятие соответствующего решения.
В настоящее время в Комитет поступило 793 обращения, касающихся положений законопроекта о социально-психологическом обследовании. В них высказываются опасения граждан, обусловленные отсутствием специалистов-психологов высокого уровня.
Соглашаясь с доводом правительства РФ о том, что мы должны понимать, в какую семью идет ребенок-сирота, предложение о психологическом обследовании имеет право на существование. Хотя бы потому, что сегодня мы проводим психологическое тестирование для управления автомобилем, владения оружием.
Одновременно с этим мы ждем от правительства стандартизации методик работы специалистов-психологов.
— В связи с чем в законопроекте появился запрет на повторное усыновление в течение года?
— Предложение правительства РФ о запрете на повторное усыновление в течение одного года не было поддержано ни комитетом ГД по вопросам семьи, женщин и детей, ни рабочей группой, созданной по предложению председателя Госдумы В.В. Володина под руководством первого заместителя председателя Госдумы А.Д. Жукова.
Учитывая, что ежегодно в Российской Федерации численность усыновленных детей примерно в 13 раз ниже числа детей, переданных под опеку (попечительство), это предложение законопроекта ограничивает право детей-сирот на устройство в семью.
Ведь лучшей формой для ребенка является усыновление, он чувствует себя таким же родным как кровные дети.
— Право первоочередного устройства в семью для близких родственников – эта норма будет поправлена ко второму чтению?
— Законопроектом в редакции, принятой в первом чтении, ущемляются права близких родственников. Их обязывают проходить предварительную подготовку. Ближайшие родственники – это, как правило, пожилые люди (бабушки, дедушки). И мы уверены, что бабушек и дедушек не надо учить любить своих внуков. На это указал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такой подход разрушает традиционные для нашей страны многопоколенные семьи, преемственность поколений, и не может быть поддержан.
И это один из недостатков этого законопроекта, об исправлении которого нам удалось договориться с правительством РФ.
— Требования к жилищным условиям принимаемых в семьи детей, по вашим словам, пересматривали шесть раз. Какие это требования и почему по этому поводу возникли такие разногласия?
— Проектом федерального закона вводятся требования к состоянию жилых помещений для потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей. Они должны быть пригодными для проживания, то есть отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям жилищного законодательства.
Требования к состоянию жилых помещений для лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, вводились и отменялись несколько раз с момента принятия Семейного кодекса РФ. При этом в свое время исключение таких требований обосновывалось необходимостью обеспечения «интересов ребенка».
Невзирая на общественное мнение о том, что этот фактор не должен быть приоритетным при устройстве ребенка в семью, правительство РФ его опять вводит в законопроект. Одновременно правительство РФ пообещало в подзаконных нормативных актах определить единые стандарты и требования к жилым помещениям лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью. Проекты соответствующих нормативных актов будут представлены накануне второго чтения.
— Когда планируется второе чтение?
— Законопроект принят в первом чтении 29 июня 2023 года, в течение 15 дней в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей к нему будут поступать поправки.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении зависит от содержания проектов подзаконных нормативных актов, которые будут представлены в комитет, и соответствия их содержания заверениям правительства.
После этой трагедии в России снова заговорили о давно назревшей реформе системы опеки.
О том, кто виноват в случившемся и как избежать подобного в будущем, «Вечерним ведомостям» рассказала депутат Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
—Нина Александровна, как вы можете оценить действия (и бездействие) органов опеки в случае с погибшим мальчиком в Екатеринбурге?
— Убеждена, что вина в смерти шестилетнего подопечного Далера лежит на органах опеки и попечительства, которые должны были знать, что
происходит в приемной семье.
Я обратилась к Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой организовать проверку по факту преступления и
привлечь виновных к ответственности.
— Что должны делать органы опеки, чтобы не допустить подобного?
— Сотрудники органов опеки и попечительства, прежде всего, должны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности. Сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность сотрудников опеки привела к трагедии.
К сожалению, общая проблема всех органов опеки и попечительства в нашей стране – это отсутствие квалифицированных кадров. В настоящее время на органы опеки и попечительства возложено более 100 полномочий, реализация которых требует большого спектра знаний, умений и навыков, которыми сотрудники зачастую не обладают.
— Кроме органов опеки и непосредственно опекунов – кто еще несет ответственность за сложившуюся ситуацию?
— Далер и его сестра Дарья – социальные сироты, дети, которые остались без попечения родителей при живых отце и матери. Родная мать отказалась даже поехать на похороны ребенка. Отец находится в местах лишения свободы.
И эта проблема уходит своими корнями в 90-е годы. События тех лет, повлекшие изменения в экономике, а также ориентация на западные ценности нанесли гигантский урон общественным отношениям и морали, что привело к отказу от традиционных ценностей, свойственных нашему обществу.
Особенно больно 90-е ударили по институту семьи, именно в этот период появилась такое постыдное явление как «социальное сиротство». 90% детей в организациях для детей-сирот – социальные сироты, дети при живых родителях.
— Когда в целом стало понятно, что в России назрела реформа системы опеки и усыновления? С чего нужно начать проведение этой
реформы в первую очередь?
— Понятно, что система устройства детей-сирот в семьи движется не в том направлении, стало сразу после принятия в 1995 году Семейного
кодекса, который был основан на европейских ценностях и предусматривал возможность оплаты труда приемных родителей. В Кодексе о браке и семье РСФСР подчеркивалось, что обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно. Это два совершенно разных ценностных подхода к устройству детей в семью: по любви или за деньги.
За прошедшие 30 лет было выявлен целый ряд недостатков системы устройства детей-сирот. Больше всего вопросов к институту опеки, который по распространенному в обществе мнению превратился в институт угрозы для семей с детьми. Причины этого — и состояние законодательства, и отход от закрепленных в законах норм и правил.
29 июня 2023 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 232772-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», внесенный правительством, которым предпринимается очередная попытка изменить существующую систему устройства детей-сирот в семьи.
— Соответствующий законопроект готовился пять лет. Почему так долго?
— Указанный законопроект разрабатывался во исполнение перечня поручений президента РФ и еще до внесения в Государственную Думу
приобрел дурную славу, потому что мало кто взял на себя труд ознакомиться с текстом законопроекта.
Почему-то многие решили, что законопроект нарушает права семьи и детей. Он оброс домыслами, которые к тексту законопроекта никакого отношения не имеют.
— Во время выступления в ГД на прошлой неделе вы сказали, что число опекаемых детей в одной семье необходимо ограничить. Почему?
— На пленарном заседании я привела пример из Хакасии с опекуном, который воспитывает 12 детей-сирот. Глава поселения в 6.00, проходя мимо, увидел, что все подопечные дети работали в огороде, в то время как родные дети спали дома. Трудно поверить в благородные порывы опекуна, когда в семью на воспитание берут 10-15 детей-сирот.
Моя позиция — необходимо ограничить количество детей, которые могут быть переданы в опекунские семьи. Необходимость ограничения числа опекаемых детей в одной семье как раз соответствует перечню поручений президента РФ, на основании которых этот законопроект и разрабатывался.
По экспертным оценкам, число детей в семье не должно превышать пять-восемь детей (включая приемных и кровных). Тем более, что такое ограничение для одной из категорий замещающих семей (приемной семьи) уже предусмотрено (по общему правилу в приемной семье должно воспитываться не более восьми детей).
Законопроектом № 232772-8 устанавливается иной подход. В нем нет конкретной цифры: 3-5-10 детей. Проектом федерального закона ограничивается количество детей, которые могут быть приняты под опеку (попечительство) в течение одного года (исключение устанавливается для усыновления братьев и сестер, детей, которые ранее воспитывались в одной семье или не менее одного года воспитывались в одной воспитательной группе в организации для детей-сирот). Один год – один ребенок.
Предлагаемое ограничение обусловлено особенностями адаптационного процесса для ребенка в первый год его проживания в семье. Основными задачами семьи в этот период являются перераспределение ролей, учет индивидуальных особенностей ребенка, знакомство ребенка с правилами и традициями новой семьи и другое.
— Ваш аргумент про недостаток профессиональных психологов, которые могли бы проводить тестирование опекунов, удивил наших читателей, так как в целом в обществе сложилось мнение, что психологов, психотерапевтов сегодня более чем достаточно.
— Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, будут проходить обязательное социально-психологического обследование, от результатов которого (а значит, и от компетенции психолога и методик, которыми он будет руководствоваться) будет зависеть принятие соответствующего решения.
В настоящее время в Комитет поступило 793 обращения, касающихся положений законопроекта о социально-психологическом обследовании. В них высказываются опасения граждан, обусловленные отсутствием специалистов-психологов высокого уровня.
Соглашаясь с доводом правительства РФ о том, что мы должны понимать, в какую семью идет ребенок-сирота, предложение о психологическом обследовании имеет право на существование. Хотя бы потому, что сегодня мы проводим психологическое тестирование для управления автомобилем, владения оружием.
Одновременно с этим мы ждем от правительства стандартизации методик работы специалистов-психологов.
— В связи с чем в законопроекте появился запрет на повторное усыновление в течение года?
— Предложение правительства РФ о запрете на повторное усыновление в течение одного года не было поддержано ни комитетом ГД по вопросам семьи, женщин и детей, ни рабочей группой, созданной по предложению председателя Госдумы В.В. Володина под руководством первого заместителя председателя Госдумы А.Д. Жукова.
Учитывая, что ежегодно в Российской Федерации численность усыновленных детей примерно в 13 раз ниже числа детей, переданных под опеку (попечительство), это предложение законопроекта ограничивает право детей-сирот на устройство в семью.
Ведь лучшей формой для ребенка является усыновление, он чувствует себя таким же родным как кровные дети.
— Право первоочередного устройства в семью для близких родственников – эта норма будет поправлена ко второму чтению?
— Законопроектом в редакции, принятой в первом чтении, ущемляются права близких родственников. Их обязывают проходить предварительную подготовку. Ближайшие родственники – это, как правило, пожилые люди (бабушки, дедушки). И мы уверены, что бабушек и дедушек не надо учить любить своих внуков. На это указал и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такой подход разрушает традиционные для нашей страны многопоколенные семьи, преемственность поколений, и не может быть поддержан.
И это один из недостатков этого законопроекта, об исправлении которого нам удалось договориться с правительством РФ.
— Требования к жилищным условиям принимаемых в семьи детей, по вашим словам, пересматривали шесть раз. Какие это требования и почему по этому поводу возникли такие разногласия?
— Проектом федерального закона вводятся требования к состоянию жилых помещений для потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей. Они должны быть пригодными для проживания, то есть отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям жилищного законодательства.
Требования к состоянию жилых помещений для лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, вводились и отменялись несколько раз с момента принятия Семейного кодекса РФ. При этом в свое время исключение таких требований обосновывалось необходимостью обеспечения «интересов ребенка».
Невзирая на общественное мнение о том, что этот фактор не должен быть приоритетным при устройстве ребенка в семью, правительство РФ его опять вводит в законопроект. Одновременно правительство РФ пообещало в подзаконных нормативных актах определить единые стандарты и требования к жилым помещениям лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью. Проекты соответствующих нормативных актов будут представлены накануне второго чтения.
— Когда планируется второе чтение?
— Законопроект принят в первом чтении 29 июня 2023 года, в течение 15 дней в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей к нему будут поступать поправки.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении зависит от содержания проектов подзаконных нормативных актов, которые будут представлены в комитет, и соответствия их содержания заверениям правительства.
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