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Подвергшегося сексуализированному насилию мальчика не вернут в екатеринбургскую спецшколу
Общество
Фрагмент видео из телеграм-канала Вечерние ведомости
Судья Асбестовского городского суда Свердловской области вынес решение о досрочном прекращении пребывания в екатеринбургской спецшколе №124 мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» адвокаты Георгий Краснов и Олеся Бортникова, теперь мальчик свободен не только физически, но и юридически.
Кроме того, вчера, 28 июня, спецшкола №124 выдала все вещи и документы подростка, сбежавшего из учреждения. Именно с заявления этого подростка дело предано огласке. Вещи передали его представителю, адвокату Георгию Краснову.
Адвокаты поблагодарили уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову за реальную поддержку и содействие в освобождении детей. На суде Мерзлякова заступилась за мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию.
Отметим, что детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков при этом на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу.
О скандальной истории в спецшколе №124 стало известно в апреле. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» адвокаты Георгий Краснов и Олеся Бортникова, теперь мальчик свободен не только физически, но и юридически.
«Теперь ему не нужно обратно в школу, где в отношении него несколько месяцев совершались преступления. Теперь он сможет жить с близкими без постоянного страха возвращения»,
– сообщают адвокаты.
Кроме того, вчера, 28 июня, спецшкола №124 выдала все вещи и документы подростка, сбежавшего из учреждения. Именно с заявления этого подростка дело предано огласке. Вещи передали его представителю, адвокату Георгию Краснову.
«Подписаны все закрывающие документы – теперь мальчик официально выпускник этой школы и имеет право перейти в 7 класс. Возвращаться в её стены ему больше не нужно»,
– добавили адвокаты.
Адвокаты поблагодарили уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову за реальную поддержку и содействие в освобождении детей. На суде Мерзлякова заступилась за мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию.
Отметим, что детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков при этом на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу.
О скандальной истории в спецшколе №124 стало известно в апреле. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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