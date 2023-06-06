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Свердловский омбудсмен заступилась за изнасилованного в екатеринбургской спецшколе мальчика
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на суде заступилась за мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию в екатеринбургской спецшколе №124.
Сегодня, 9 июня, в Асбестовском городском суде прошло первое заседание по административному делу о досрочном прекращении пребывания потерпевшего ребенка в спецшколе №124. Суд принял промежуточное решение направить мальчика на однодневную психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы определить целесообразность его дальнейшего содержания в школе.
Татьяна Мерзлякова написала письмо судье Асбестовского городского суда А.С. Филимонову, что, невзирая на причины помещения мальчика в закрытую школу, ребенок, подвергшийся сексуализированному насилию, испытал серьезную психологическую травму.
Омбудсмен добавила, что для принятия судом справедливого решения необходимо провести комплексную экспертизу, которая ответ на вопрос о возможности дальнейшего пребывания мальчика в спецшколе №124.
Отметим, что детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу. До этого в личных беседах с адвокатами Мороков заверял, что в суде он будет поддерживать досрочное прекращение содержания ребенка в этой школе. Ранее, когда вся ситуация с насилием вскрылась, детский омбудсмен публично заявлял, что «ужаса ужасного» в этой школе нет.
О скандальной истории в спецшколе №124 стало известно в апреле 2023 года. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Сегодня, 9 июня, в Асбестовском городском суде прошло первое заседание по административному делу о досрочном прекращении пребывания потерпевшего ребенка в спецшколе №124. Суд принял промежуточное решение направить мальчика на однодневную психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы определить целесообразность его дальнейшего содержания в школе.
Татьяна Мерзлякова написала письмо судье Асбестовского городского суда А.С. Филимонову, что, невзирая на причины помещения мальчика в закрытую школу, ребенок, подвергшийся сексуализированному насилию, испытал серьезную психологическую травму.
«Его дальнейшее нахождение, как в данной спецшколе, так и в любом другом закрытом учреждении, с подавляющей вероятностью повлечет усугубление уже полученной им травмы. Ребенок в сложившейся ситуации нуждается в психологической и социальной реабилитации дома с близкими и любящими людьми, а не в изоляции в стенах закрытого учреждения, где в отношении него, по версии следствия было совершено особо тяжкое преступление»,
– подчеркивает Мерзлякова.
Омбудсмен добавила, что для принятия судом справедливого решения необходимо провести комплексную экспертизу, которая ответ на вопрос о возможности дальнейшего пребывания мальчика в спецшколе №124.
Отметим, что детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу. До этого в личных беседах с адвокатами Мороков заверял, что в суде он будет поддерживать досрочное прекращение содержания ребенка в этой школе. Ранее, когда вся ситуация с насилием вскрылась, детский омбудсмен публично заявлял, что «ужаса ужасного» в этой школе нет.
О скандальной истории в спецшколе №124 стало известно в апреле 2023 года. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».
СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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