Возрастное ограничение 18+

Свердловский омбудсмен заступилась за изнасилованного в екатеринбургской спецшколе мальчика

15.54 Пятница, 9 июня 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на суде заступилась за мальчика, подвергшегося сексуализированному насилию в екатеринбургской спецшколе №124.

Сегодня, 9 июня, в Асбестовском городском суде прошло первое заседание по административному делу о досрочном прекращении пребывания потерпевшего ребенка в спецшколе №124. Суд принял промежуточное решение направить мальчика на однодневную психолого-медико-педагогическую комиссию, чтобы определить целесообразность его дальнейшего содержания в школе.

Татьяна Мерзлякова написала письмо судье Асбестовского городского суда А.С. Филимонову, что, невзирая на причины помещения мальчика в закрытую школу, ребенок, подвергшийся сексуализированному насилию, испытал серьезную психологическую травму.

«Его дальнейшее нахождение, как в данной спецшколе, так и в любом другом закрытом учреждении, с подавляющей вероятностью повлечет усугубление уже полученной им травмы. Ребенок в сложившейся ситуации нуждается в психологической и социальной реабилитации дома с близкими и любящими людьми, а не в изоляции в стенах закрытого учреждения, где в отношении него, по версии следствия было совершено особо тяжкое преступление»,

– подчеркивает Мерзлякова.


Омбудсмен добавила, что для принятия судом справедливого решения необходимо провести комплексную экспертизу, которая ответ на вопрос о возможности дальнейшего пребывания мальчика в спецшколе №124.

Отметим, что детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков на судебном заседании в мае не встал на сторону потерпевшего мальчика, а заявлял, что его нужно вернуть в спецшколу. До этого в личных беседах с адвокатами Мороков заверял, что в суде он будет поддерживать досрочное прекращение содержания ребенка в этой школе. Ранее, когда вся ситуация с насилием вскрылась, детский омбудсмен публично заявлял, что «ужаса ужасного» в этой школе нет.

О скандальной истории в спецшколе №124 стало известно в апреле 2023 года. Над мальчиками в спецшколе издевались старшие подростки после товарищеских судов, которые устраивал один из воспитателей. Один из детей подвергался сексуализированному насилию со стороны подростков. Об этом знала директор школы и, по словам сразу нескольких детей, публично спросила у изнасилованного мальчика: «Почему ты не мог ему откусить?».

СК возбудил уголовное дело, оба подозреваемых в насилии сейчас находятся в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), директор и воспитатель уволены «по собственному желанию». На директора возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Суд запретил возвращать в екатеринбургскую спецшколу потерпевшего от сексуализированного насилия мальчика
06 июня 2023
Адвокаты объявили сбор помощи для пострадавшего от насилия в екатеринбургской спецшколе мальчика
01 июня 2023
В Екатеринбурге школьница ударила коленом 13-летнего мальчика
31 мая 2023
В Екатеринбурге иномарка сбила мальчика, перебегавшего дорогу на красный свет
06 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:12 Бастующие рабочие вышли из шахты Мариинского прииска
19:09 Маленькая девочка пострадала в сегодняшнем ДТП в Серове
19:04 Свердловский омбудсмен Мерзлякова опровергла требование бастующих рабочих о видеоконференции с Путиным
18:54 В одном из дворов на Уралмаше вырос мак
18:31 Запрет ездить на электросамокатах ввели на трёх территориях Нижнего Тагила
17:50 Дети массово отравились в городских лагерях в Верхней Пышме
17:23 Бастующие шахтеры Мариинского прииска потребовали видеоконференции с Путиным
16:57 Сформированы составы 2 394 участковых избирательных комиссий в Свердловской области
16:26 В Историческом сквере в Екатеринбурге 12 июня пройдет традиционный концерт
15:54 Свердловский омбудсмен заступилась за изнасилованного в екатеринбургской спецшколе мальчика
15:29 Екатеринбуржцы обнаружили в парке лесоводов России партию бракованного сидра
14:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли
14:25 Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю девочку нашли
13:50 В Свердловской области впервые состоится Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта
13:31 Бастующих шахтеров Мариинского прииска грозят уволить за саботаж
12:58 Прокуратура проводит проверку из-за забастовки шахтеров Мариинского прииска
12:24 График движения электричек изменится в Свердловской области в июньские праздники
11:51 В Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса, играющего в телефоне во время движения
11:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
10:58 Министр образования и науки РФ прибыл в Екатеринбург
10:20 Рабочие изумрудной шахты в Свердловской области устроили забастовку из-за возможных сокращений
09:56 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в три раза
09:21 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
21:03 О любовных обрядах народов России расскажут в «Музее об Этом»
20:45 Каменск-Уральский продолжает зарастать коноплёй
20:19 Лесники будут патрулировать свердловские леса на новых внедорожниках
Все новости Свердловской области
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
17:52 Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
17:44 Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
16:20 СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын
16:05 В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом введут режим ЧС
15:34 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:13 СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
14:33 Власти: в Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами
14:20 В Самаре из-за сбоя в оборудовании экстренно сел пассажирский самолет
14:00 На «американских горках» в Новосибирске пострадали дети, возбуждено уголовное дело
13:33 Власти Воронежа будут решать вопрос с расселением дома, в который попал беспилотник
13:03 Губернатор заявил, что в результате падения БПЛА в Воронеже троих человек посекло осколками
12:41 Губернатор Гусев: на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА, ранены двое
11:05 В Хургаде закрыли пляжи после смертельного нападения акулы на россиянина
10:31 Роскомнадзор с февраля прошлого года заблокировал более 200 тысяч ресурсов с «фейками»
18:08 В ГД предложили включить Домострой в систему образования
16:54 Спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД
16:34 Владивосток накрыло мощным ливнем, машины уходят под воду
15:23 Рязанские чиновники запретили уличным музыкантам исполнять песни иноагентов
14:23 Во Франции неизвестный с ножом напал на людей, большинство раненых — дети
13:48 Два министра башкирского правительства получили по шесть лет колонии по делу о строительстве очистных сооружений
12:57 ФАС заподозрила крупнейших производителей железнодорожных колес в завышении цен
11:55 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
11:41 В МВД предложили запретить уклонистам управлять транспортными средствами
10:55 В Энгельсе на десятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв газа
18:15 В Приморье спасли умирающего леопарда и вернули в дикую природу
Все новости России и мира
19:12 Бастующие рабочие вышли из шахты Мариинского прииска
19:09 Маленькая девочка пострадала в сегодняшнем ДТП в Серове
19:04 Свердловский омбудсмен Мерзлякова опровергла требование бастующих рабочих о видеоконференции с Путиным
18:54 В одном из дворов на Уралмаше вырос мак
18:31 Запрет ездить на электросамокатах ввели на трёх территориях Нижнего Тагила
17:50 Дети массово отравились в городских лагерях в Верхней Пышме
17:23 Бастующие шахтеры Мариинского прииска потребовали видеоконференции с Путиным
16:57 Сформированы составы 2 394 участковых избирательных комиссий в Свердловской области
16:26 В Историческом сквере в Екатеринбурге 12 июня пройдет традиционный концерт
15:54 Свердловский омбудсмен заступилась за изнасилованного в екатеринбургской спецшколе мальчика
15:29 Екатеринбуржцы обнаружили в парке лесоводов России партию бракованного сидра
14:53 В Екатеринбурге перекроют улицу Народной Воли
14:25 Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю девочку нашли
13:56 Алгоритм студентов Пермского Политеха поможет точнее определять местоположение общественного транспорта в приложениях
13:51 В Пермском крае более 47 тысяч объектов недвижимости обрели собственников
13:50 В Свердловской области впервые состоится Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта
13:31 Бастующих шахтеров Мариинского прииска грозят уволить за саботаж
12:58 Прокуратура проводит проверку из-за забастовки шахтеров Мариинского прииска
12:24 График движения электричек изменится в Свердловской области в июньские праздники
11:51 В Екатеринбурге оштрафовали водителя автобуса, играющего в телефоне во время движения
11:25 Заморозки ожидаются в Свердловской области
10:58 Министр образования и науки РФ прибыл в Екатеринбург
10:20 Рабочие изумрудной шахты в Свердловской области устроили забастовку из-за возможных сокращений
10:00 В преддверии Дня России судебные приставы Прикамья присягнули на верность закону
09:56 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в три раза
09:21 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK