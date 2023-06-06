Свердловский омбудсмен заступилась за изнасилованного в екатеринбургской спецшколе мальчика

– подчеркивает Мерзлякова.

«Его дальнейшее нахождение, как в данной спецшколе, так и в любом другом закрытом учреждении, с подавляющей вероятностью повлечет усугубление уже полученной им травмы. Ребенок в сложившейся ситуации нуждается в психологической и социальной реабилитации дома с близкими и любящими людьми, а не в изоляции в стенах закрытого учреждения, где в отношении него, по версии следствия было совершено особо тяжкое преступление»,