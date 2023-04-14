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Обвиняемого в сексуализированном насилии над ребенком в екатеринбургской спецшколе второго подростка арестовали на два месяца
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Подростка, которого задержали вторым по обвинению в сексуализированном насилии над ребенком в екатеринбургской закрытой спецшколе №124, арестовали на два месяца. Ему 15 лет.
Ранее мы писали, что он сопротивлялся при задержании в Сысерти. До него на такой же срок арестовали первого подозреваемого – 16-летнего простка.
Напомним, что дети из спецшколы, которые еще не достигли 14 лет, рассказали о случаях насилия – физического и сексуализированного, при этом насилие происходило после «товарищеских судов», которые проводил воспитатель.
А после актов насилия директриса учреждения подняла ребенка, подвергавшегося сексуализированным издевательствам, и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков при этом пока утверждает, что «она хороший педагог» и заявляет, что бывал в этой школе. Дети, с которыми смог поговорить корреспондент «Вечерних ведомостей», рассказали, что не видели его ни разу, и, вообще, не знают, кто это, а один из сотрудников спецшколы (мы гарантировали ему анонимность), рассказал, что визиты Морокова не помнит, но может точно сказать, что некоторые чиновничьи визиты заканчивались исключительно нахождением в кабинете директора.
Кроме того, известно, что дети, сбежавшие прошлым летом из спецшколы и пойманные ПДН (полицейская служба по надзору за детьми), жаловались сотрудникам МВД на избиения, но те не стали ничего проверять, заявив что-то наподобие, что такого быть не может.
Ранее мы писали, что он сопротивлялся при задержании в Сысерти. До него на такой же срок арестовали первого подозреваемого – 16-летнего простка.
Напомним, что дети из спецшколы, которые еще не достигли 14 лет, рассказали о случаях насилия – физического и сексуализированного, при этом насилие происходило после «товарищеских судов», которые проводил воспитатель.
А после актов насилия директриса учреждения подняла ребенка, подвергавшегося сексуализированным издевательствам, и спросила: «Почему ты не мог ему откусить?».
Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков при этом пока утверждает, что «она хороший педагог» и заявляет, что бывал в этой школе. Дети, с которыми смог поговорить корреспондент «Вечерних ведомостей», рассказали, что не видели его ни разу, и, вообще, не знают, кто это, а один из сотрудников спецшколы (мы гарантировали ему анонимность), рассказал, что визиты Морокова не помнит, но может точно сказать, что некоторые чиновничьи визиты заканчивались исключительно нахождением в кабинете директора.
Кроме того, известно, что дети, сбежавшие прошлым летом из спецшколы и пойманные ПДН (полицейская служба по надзору за детьми), жаловались сотрудникам МВД на избиения, но те не стали ничего проверять, заявив что-то наподобие, что такого быть не может.
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