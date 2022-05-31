В «Единой России» готовят поправки в трудовое законодательство

19.55 Четверг, 9 июня 2022
Челябинск: новости дня
Партия уже неоднократно вносила предложения по совершенствованию законов, но этот раз их предложения касаются также беженцев и подростков.

По мнению замминистра труда Елены Мухтияровой, уже принятые по инициативе «Единой России» антисанкционные законы помогли избежать в стране всплеска безработицы. Поправки готовятся совместно с Минтрудом. Елена Мухтиярова подчеркнула, что новый закон о занятости будет включать 20 глав.

«Первые четыре главы нового закона обсудили нa площадке министерства, в конце этой недели пройдет обсуждение следующих четырех глав», – сказала Елена Мухтиярова.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что очень важно сегодня также урегулировать вопрос занятости беженцев, ведь те, кто не получил официального статуса, испытывают проблемы с трудоустройством.

Кроме того, в «Единой России» считают, что необходимо проработать вопрос по дополнительным возможностям трудоустройства несовершеннолетних. Речь идет о законодательных и административных барьерах при приеме на работу подростков.


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Анна Поперечная © Вечерние ведомости
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