В России стартовало голосование по поводу благоустройства объектов в 2023 году

20.19 Пятница, 15 апреля 2022
Челябинск: новости дня
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)
В России стартовало голосование по поводу благоустройства общественных пространств в следующем, 2023, году. Оно продлится до 30 мая.

Это голосование было запущено министерством строительства совместно с партией «Единая Россия». По заявлению Андрея Турчака, секретаря партийного Генсовета, данное направление очень важно для единороссов, поскольку формирование комфортной городской среды стало одним из основных направлений в народной программе партии.

- Для нас развитие комфортной городской среды — это один из приоритетов, заложенных в народной программе, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму. Главная цель программы, чтобы люди сами определяли путем голосования - как очного, так и с помощью специальной цифровой платформы, запущенной Минстроем - приоритетные проекты, - сообщил он.

В прошлом году в подобном голосовании приняло участие почти 10 миллионов россиян. По итогам их выбора в этом году будет благоустроено около 10 тысяч объектов во всех регионах страны.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Андрей Зубанов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Жителям Асбеста предложили на выбор несколько проектов новой аллеи
14 апреля 2022
Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге будут достроены
07 апреля 2022
В мэрии Екатеринбурга объяснили остановку опроса по Краснознаменной группе невозможностью ее установки на историческом месте
14 апреля 2022
Цены на проезд в городской электричке в Екатеринбурге планируют снизить
07 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
20:19 В России стартовало голосование по поводу благоустройства объектов в 2023 году
16:33 «Единая Россия» решила помочь Донецку и Луганску с высадкой огородных культур
01:05 Южноуральцы собрали и отправили пять фур гуманитарной помощи
09:44 Бизнес в Челябинской области объединит усилия для участия в новом проекте
21:02 За прошлый год для регионов страны закупили 1600 машин скорой помощи
01:36 Волонтёры-единороссы раздали в Мариуполе 52 тысячи продуктовых наборов
13:50 Экспертный совет единороссов одобрил ряд социальных инициатив
13:34 Единороссы продолжат выполнение народной программы несмотря на трудности в экономике
17:14 Единороссы назвали отношения России с Беларусью примером для других стран
15:59 Минпросвещения РФ заявило о культивации ненависти школьными учебниками Украины
15:39 Министр просвещения поддержал предложения единороссов по капремонту школ
22:50 Сибиль Антон про зимний сад в загородном доме
14:14 Единороссы взялись за восстановление инфраструктуры Мариуполя
13:34 В России принят закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий
12:15 В России разрабатывают новые меры по продовольственной безопасности
11:53 Эксперты «Единой России» поддержали законопроекты, гарантирующие социальные права граждан
13:10 «Единая Россия» отправляет на Донбасс продукты питания, лекарства и стройматериалы
17:24 На Южном Урале началась работа по минимизации негативного воздействия санкций на агропром
10:47 «Единая Россия» организовала сбор предложений по социальной поддержке граждан
10:44 В России разработают новые меры поддержки образования и науки
14:51 Министерство финансов и «Единая Россия» захотели легализовать криптовалюту
Все новости Челябинской области
19:04 Жители Хабаровска вышли на защиту дендрария, где вырубают деревья для городского места отдыха
16:27 «Уральские авиалинии» подтвердили сокращение нескольких надбавок к зарплатам пилотов
13:38 Сенатор Климов: «специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится»
13:14 Минобороны: российские ПВО сбили вертолет, который атаковал поселок в Брянской области
12:17 Хинштейн назвал блокировку YouTube в России нежелательной мерой
11:13 В воронежских и калужских школах с понедельника занятия будут начинаться с поднятия флага РФ
10:42 Глава СПЧ Фадеев заявил, что россияне оказались в положении «травимого народа»
09:24 Минобороны: флагманский крейсер «Москва» затонул при буксировке
23:22 Экс-депутата Горного Алтая отправили в СИЗО по обвинению в публикации «фейков» в газете «Листок»
17:10 Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в поселке Климово
16:44 Суд заменил наказание Соболь с ограничения свободы на реальный срок в колонии
15:46 Президент РАН Сергеев заявил, что отношения с иностранными академиями наук заморожены
14:54 Хакеры выложили в сеть почтовую базу Минкульта и региональных властей на 700 Гб
13:45 Медведев: если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, России придется серьезно укреплять границы
09:14 Для россиян закрыли доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
16:06 Белоусов заявил о попытке создать глобальную блокаду России, состоящую из «четырех колец»
15:31 Министр просвещения Кравцов предложил начинать школьную неделю с поднятия флага под гимн России
14:13 Дефицит европейских красок в типографиях приведет к росту цен на книги и журналы
13:15 Депутаты ГД примут законопроект о внесудебной блокировке СМИ в первом чтении
12:23 В Госдуме предложили дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине
11:28 «Мы с Путиным не настолько глупы». Лукашенко оценил вероятность включения Белоруссии в состав России
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK