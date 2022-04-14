В России стартовало голосование по поводу благоустройства объектов в 2023 году

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

В России стартовало голосование по поводу благоустройства общественных пространств в следующем, 2023, году. Оно продлится до 30 мая.Это голосование было запущено министерством строительства совместно с партией «Единая Россия». По заявлению Андрея Турчака, секретаря партийного Генсовета, данное направление очень важно для единороссов, поскольку формирование комфортной городской среды стало одним из основных направлений в народной программе партии.- Для нас развитие комфортной городской среды — это один из приоритетов, заложенных в народной программе, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму. Главная цель программы, чтобы люди сами определяли путем голосования - как очного, так и с помощью специальной цифровой платформы, запущенной Минстроем - приоритетные проекты, - сообщил он.В прошлом году в подобном голосовании приняло участие почти 10 миллионов россиян. По итогам их выбора в этом году будет благоустроено около 10 тысяч объектов во всех регионах страны.