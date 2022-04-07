Бизнес в Челябинской области объединит усилия для участия в новом проекте

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Это будет предпринято для запуска новой программы по импортозамещению. Такое заявление прозвучало от главы региона Алексея Текслера.Новый проект был разработан партией «Единая Россия». Он называется «Выбери своё», и предполагает резкое повышение продовольственной и технологической безопасности страны, а также сохранение рабочих мест и поддержание на прежнем уровне потребительского спроса. В Челябинской области для старта проекта при министерстве промышленности заработает специальный центр по импортозамещению. Он станет помогать ряду предприятий находить связи с заказчиками и между собой, интегрируя всех их в единую систему. Алексей Текслер выразил уверенность в том, что каждый бизнес сможет найти свою нишу в новой программе импортозамещения.Инициативу по запуску этого проекта уже поддержало федеральное министерство промышленности и торговли. Оно выразило готовность помочь ему. «Выбери своё» также получило всемерную поддержку от общественный и политических организаций. Его партнёрами выступят «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей.