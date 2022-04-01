За прошлый год для регионов страны закупили 1600 машин скорой помощи

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Помимо этого провинциальные больницы получили 5,5 тысяч специальных автомобилей. В малые населённые пункты поставили 1500 передвижных медкомплексов, и через них уже успели пройти медицинское обследование 3,5 миллиона пациентов.Все эти цифры прозвучали в отчёте Михаила Мишустина, премьер-министра РФ, о проделанной за прошлый год работе. Этот доклад он зачитал в Государственной Думе. Также, по его словам, для региональных поликлиник было отремонтировано и закуплено 37 тысяч единиц медицинского оборудования. Всё это было сделано для лучшего доступа к медицинским услугам в регионах России.- Надо восстановить плановую помощь в полном объеме, чтобы люди беспрепятственно получали консультации специалистов по всей стране. Важно, чтобы все могли пройти диспансеризации и медицинские осмотры, - заявил Мишустин.Сейчас же, по словам премьер-министра, необходимо в кратчайшие сроки выправить сложившуюся ситуацию. Нужно повысить продовольственную безопасность, наладить снабжение россиян всеми медицинскими препаратами. В этом правительству активно помогает партия «Единая Россия», которая держит руку на пульсе событий и берет на себя ответственность за принимаемые решения. Мишустин поблагодарил единороссов за их работу.