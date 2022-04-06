Экспертный совет единороссов одобрил ряд социальных инициатив

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Среди одобренных документов – помощь слабозащищённым категориям граждан в получении среднего профессионального образования, введение единых нормативов для школьных групп продлённого дня, а также упрощение регистрации детей-сирот. Документы на эти темы были рассмотрены Экспертным советом «Единой России» 5 апреля.Сразу 13 категорий граждан, таких как дети-инвалиды, дети-сироты и другие, будут получать льготы при поступлении в техникумы и колледжи. Им начнут предоставлять льготные условия для зачисления наподобие уже существующих в высшие учебные заведения. Председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова горячо поддержала этот проект.- Аналогичная практика действует при зачислении в вузы. Считаем правильным распространить ее и на среднее профессиональное образование. Это станет дополнительной поддержкой этих ребят, - заявила она.Ещё один рассмотренный и одобренный документ коснулся приведения правил пребывания в школьных группах продлённого дня к единому образцу. Он стандартизует уход за детьми и обучающую программу вне зависимости от того, где происходит работа «продлёнки». Это также позволит снизить оплату за посещение школьников таких групп.Следующая программа коснулась упрощения правил регистрации детей-сирот. Теперь их местом жительства признают то место, где они были в последний раз зарегистрированы до достижения ими 18 лет. Теперь им для признания своего статуса будет достаточно написать заявление и предоставить документ, удостоверяющий их личность. Все службы, принимающие решения, сами обменяются между собой необходимыми документами, и выдадут требуемую регистрацию в течение 3-8 дней.Все эти инициативы были одобрены также министерством просвещения в лице министра Сергея Кравцова, и главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. Теперь эти документы направлены законодателям для дальнейшей детальной обработки.