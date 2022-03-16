В России принят закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

13.34 Четверг, 24 марта 2022
Челябинск: новости дня
Военнослужащие, представители силовых структур получили право на дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКХ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание. Соответствующие дополнения вносятся в раздел 3 приложения к федеральному закону «О ветеранах».

«Сегодня наша страна в ходе специальной военной операции фактически принуждает Украину к миру и заканчивает войну, развязанную киевским режимом еще в 2014 году при полном одобрении их заокеанских и европейских кураторов. Мы знаем, что наши солдаты, офицеры, генералы, а это русские, украинцы, белорусы, татары и башкиры, осетины и ингуши, чеченцы и буряты, тувинцы и воины всех национальностей выполняют свой воинский долг с достоинством и честью, не щадя жизни своей для достижения полной победы над врагом. Полагаем, что распространение на наших военнослужащих статуса ветерана боевых действий, предоставление им и членам их семей соответствующих мер социальной поддержки, позволит нам сохранить уверенность, что их поддерживает вся наша огромная страна», - подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы. Он напомнил, что в России помнят, кто 79 лет назад сжег белорусскую Хатынь, годовщину которой отмечали накануне, помнят Бабий Яр, помнят всех, кто грабил и убивал население Украины, Беларуси, Литвы и Польши после Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы видим трагедию Донбасса, Луганска и Мариуполя, и мы знаем, кто прикрывается живым щитом, применяет тактические ракетные комплексы в мирных городах, знаем тех, кто планировал заполучить оружие массового поражения в биолабораториях на территории Украины. Наш враг сегодня тот же, что у наших дедов и прадедов. Это нацизм, как бы он не прикрывался так называемыми западными демократическими ценностями», - резюмировал парламентарий.

Напомним, законопроект разработан «Единой Россией» совместно с Минобороны РФ и внесен в Госдуму 22 марта. Согласно документу, участники спецоперации на Украине как ветераны боевых действий будут иметь право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, медицинское облуживание вне очереди, доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты военнослужащих.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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