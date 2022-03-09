В России разрабатывают новые меры по продовольственной безопасности

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Свои предложения высказала партия «Единая Россия». Меры направлены на поддержку сельхозотрасли в условиях санкций, развитие АПК и сохранение покупательской способности жителей страны.«Будем просить правительство об изменении условий предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Ждем постановления о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужно активизировать работу по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий», — сказала координатор направления народной программы «Единой России» «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.Она напомнила, что правительство уже поддержало предложение партии и увеличило кредиты на проведение весенних полевых работ под низкий процент, а также предоставило 2,5 миллиарда рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Также дополнительное финансирование по инициативе «Единой России» было направлено на закупку новой сельхозтехники.«Мы оставляем за собой право попросить правительство о выделении дополнительных средств, учитывая удорожание всех затрат, которые на сегодняшний день несут наши предприятия. И будем просить правительство об изменении условий по предоставлению субсидий», — сказала Надежда Школкина.Чтобы обеспечить импортозамещение в АПК и развивать производство сельхозтехники в России, «Единая Россия» сформирует реестр потребностей предприятий отрасли в технике, комплектующих и сельхозматериалов и передаст его в Минпромторг. Это поможет закрыть дефицит, который может возникнуть из-за санкций.«Нужно акцент сделать на отечественную технику. Мы должны посмотреть на локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и разместить у них свои заказы», — подчеркнула депутат. Также она поддержала предложение участников совещания о расширении льготного лизинга и увеличении срока его действия с 8 до 10 лет.В заключение Надежда Школкина подчеркнула, что в целом ситуация с обеспечением продуктами в России стабильная. Страна полностью обеспечивает себя основными видами продукции. «Будем жестко пресекать спекуляцию и попытки наживы на наших гражданах, применяя существующие и вводя новые меры ответственности», — заключила зампред комитета по аграрным вопросам.