Эксперты «Единой России» поддержали законопроекты, гарантирующие социальные права граждан

11.53 Среда, 16 марта 2022
Челябинск: новости дня
Фото: er.ru
В первую очередь, речь идет о законопроекте «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий.

Документ разработан вместе с Минобороны и распространит право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты на военнослужащих, которые задействованы в спецоперации. При этом категория получателей выплат может быть расширена, сообщает пресс-служба партии.

Также Экспертный совет одобрил два законопроекта, расширяющих права детей и инвалидов. Первый касается бесплатного обеспечения двухразовым питанием детей-инвалидов в школах вне зависимости от формы обучения. В настоящее время в законе об образовании четкого подхода к обеспечению их питанием нет. Инициативу «Единой России» поддержала комиссия по законопроектной деятельности правительства.

Вторая инициатива даст право бесплатно бронировать места в самолете лицам, которые сопровождают детей до 12 лет или инвалидов. Выбор будет проходить из свободных мест. Это позволит им выбирать посадочное место рядом с сопровождающим лицом. Сейчас эта услуга зачастую является платной.

Партия предложила стимулировать занятость отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком за счет предоставления им возможности проходить профессиональное обучение и переобучение. Сейчас такая возможность есть у женщин, осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста, безработных и предпенсионеров. При этом, по данным Минтруда, в 2020 году в декрете находилось 27 тысяч пап.

Ещё один законопроект «Единой России» создаст рынок доступного арендного жилья и поможет улучшить жилищные условия порядка 5 миллионам семей, рассматривающих найм в качестве долговременного решения жилищного вопроса. Документ разработан по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Согласно ему, 20% общего количества квартир в арендных домах должны сдаваться на льготных условиях, остальные — по рыночным ценам.

Регион сможет предоставлять льготную аренду востребованным специалистам, стимулируя их переезд. В России назрел запрос на создание рынка цивилизованной аренды жилья, когда будут защищены права всех сторон, а не как происходит сейчас, когда арендаторы жилья находятся на «птичьих правах» в снимаемой квартире.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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