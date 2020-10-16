РМК потратит 30 миллионов рублей на обустройство хоккейных кортов на Южном Урале

19.20 Пятница, 23 октября 2020
Челябинск: новости дня
Русская медная компания вложит 30 миллионов рублей в обустройство новых хоккейных кортов в Челябинске и Коркино. Проект реализуется совместно с хоккейным клубом «Трактор».

В Челябинске новые корты появятся в Металлургическом, Ленинском, Тракторозаводском районах. Совсем скоро выйти на лед смогут жители домов, расположенных у школы № 129 по улице Салавата Юлаева.

- Чтобы дети хотели, а, самое главное, могли заниматься спортом, надо создать комфортные и безопасные условия. – рассказывает Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская Медная Компания» в Челябинске. – Проект подразумевает под собой строительство пяти хоккейных коробок. Это наш вклад в возрождение славных традиций города.

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин напомнил, что хоккей – дорогостоящий вид спорта, и важно сделать его максимально доступным. «Сейчас мы проводим заключительную экспертизу реализации нашего проекта, коробка почти полностью готова, она будет эксплуатироваться не только зимой, но и летом», - отметил Иван Савин.

На новых кортах будут проводить мастер-классы знаменитые спортсмены. Если ребята пройдут первый этап подготовки, то смогут заниматься в детско-юношеской школе «Трактор». Для кого-то из них это может стать первым этапом для начала спортивной карьеры.
© Вечерние ведомости
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