РМК потратит 30 миллионов рублей на обустройство хоккейных кортов на Южном Урале

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Русская медная компания вложит 30 миллионов рублей в обустройство новых хоккейных кортов в Челябинске и Коркино. Проект реализуется совместно с хоккейным клубом «Трактор».В Челябинске новые корты появятся в Металлургическом, Ленинском, Тракторозаводском районах. Совсем скоро выйти на лед смогут жители домов, расположенных у школы № 129 по улице Салавата Юлаева.- Чтобы дети хотели, а, самое главное, могли заниматься спортом, надо создать комфортные и безопасные условия. – рассказывает Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская Медная Компания» в Челябинске. – Проект подразумевает под собой строительство пяти хоккейных коробок. Это наш вклад в возрождение славных традиций города.Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин напомнил, что хоккей – дорогостоящий вид спорта, и важно сделать его максимально доступным. «Сейчас мы проводим заключительную экспертизу реализации нашего проекта, коробка почти полностью готова, она будет эксплуатироваться не только зимой, но и летом», - отметил Иван Савин.На новых кортах будут проводить мастер-классы знаменитые спортсмены. Если ребята пройдут первый этап подготовки, то смогут заниматься в детско-юношеской школе «Трактор». Для кого-то из них это может стать первым этапом для начала спортивной карьеры.