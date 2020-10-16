Два южноуральских города получат современные хоккейные корты

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В этом году в Челябинске и Коркино появятся новые хоккейные корты, которые построит Русская медная компания и хоккейный клуб «Трактор».Как сообщает пресс-служба РМК, оба объекта возведут с нуля на асфальтированном фундаменте. Основой коробки станет современная конструкция, включающая ударопрочный пластиковый борт со скамейками запасных. Для удобства горожан на объектах будет работать современная система освещения, которая позволит эксплуатировать площадки в любое время суток.Новые объекты появятся в Челябинске около школы № 129 на Северо-Западе, рядом с образовательным центром № 3 имени Валерия Белоусова на ЧТЗ, у школы № 68 в Ленинском районе, и при школе № 24 на ЧМЗ. Ещё одну площадку сделают в Коркино, на стадионе «Горняк». На строительство и содержание объектов РМК направила 30 миллионов рублей. ⠀ Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин отмечает, что проект призван развивать детский спорт. «В истории челябинского хоккея много примеров, когда звездами мировой величины становились те, кто начинал играть и тренироваться на ближайшем доступном стадионе», - отмечает он. Клуб планирует проводить на новых площадках мастер-классы, а также содержать объекты в порядке. ⠀ ⠀ «Русская медная компания уделяет особое внимание развитию доступного спорта для взрослых и детей. Проект по развитию дворового хоккея в Челябинске и Коркино станет еще одним шагом к тому, чтобы массовый спорт стал доступным как можно большему числу жителей Южного Урала», - отмечает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.