На Коркинском разрезе отмечено серьезное снижение объемов выбросов

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Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз благодаря мерам, принятым оператором проекта ликвидации опасного экологического объекта – компании «Промрекультивация».Специалисты локализовали зоны самонагревания на бортах крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки на площади более 413 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2017 годом выбросы снизились с 950 тонн в год до 58 тонн в год, что подтверждают результаты мониторинга аккредитованной лаборатории. Отбор проб воздуха ведется в рабочей зоне разреза и прибортовой полосе, в Коркино, поселке Роза, в направлении Челябинска, а также поселков Калачево и Октябрьский.Полностью убрать выбросы позволит рекультивация Коркинского разреза с использованием закладочного материала, который будет поступать с Томинского ГОКа. Предприятие в соседнем районе строит Русская медная компания. Закладочный материал планируется доставлять по трубопроводу протяженностью 14 километров. Трубопровод уже построен, в настоящее время на нем проводятся пусконаладочные работы.Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» разработан с привлечением ведущих отраслевых научных и изыскательских организаций России. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого высадят растения.