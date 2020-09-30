На Коркинском разрезе отмечено серьезное снижение объемов выбросов
Челябинск: новости дня
Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз благодаря мерам, принятым оператором проекта ликвидации опасного экологического объекта – компании «Промрекультивация».
Специалисты локализовали зоны самонагревания на бортах крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки на площади более 413 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2017 годом выбросы снизились с 950 тонн в год до 58 тонн в год, что подтверждают результаты мониторинга аккредитованной лаборатории. Отбор проб воздуха ведется в рабочей зоне разреза и прибортовой полосе, в Коркино, поселке Роза, в направлении Челябинска, а также поселков Калачево и Октябрьский.
Полностью убрать выбросы позволит рекультивация Коркинского разреза с использованием закладочного материала, который будет поступать с Томинского ГОКа. Предприятие в соседнем районе строит Русская медная компания. Закладочный материал планируется доставлять по трубопроводу протяженностью 14 километров. Трубопровод уже построен, в настоящее время на нем проводятся пусконаладочные работы.
Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» разработан с привлечением ведущих отраслевых научных и изыскательских организаций России. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого высадят растения.
Специалисты локализовали зоны самонагревания на бортах крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки на площади более 413 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2017 годом выбросы снизились с 950 тонн в год до 58 тонн в год, что подтверждают результаты мониторинга аккредитованной лаборатории. Отбор проб воздуха ведется в рабочей зоне разреза и прибортовой полосе, в Коркино, поселке Роза, в направлении Челябинска, а также поселков Калачево и Октябрьский.
Полностью убрать выбросы позволит рекультивация Коркинского разреза с использованием закладочного материала, который будет поступать с Томинского ГОКа. Предприятие в соседнем районе строит Русская медная компания. Закладочный материал планируется доставлять по трубопроводу протяженностью 14 километров. Трубопровод уже построен, в настоящее время на нем проводятся пусконаладочные работы.
Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» разработан с привлечением ведущих отраслевых научных и изыскательских организаций России. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого высадят растения.
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