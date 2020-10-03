Как банковскому сектору устоять в условиях вирусного кризиса? Советы от МВФ и Центрального банка Европы

15.31 Вторник, 6 октября 2020
Челябинск: новости дня
Пандемия коронавируса стала причиной макрофинансового шока, который негативно влияет на банковскую сферу, а также благосостояние европейцев. Последствия пандемии почувствовали все: финансовые компании, кредиторы и заемщики. Поэтому Центральный банк Европы совместно с МВФ и Агентством по банковскому надзору (ЕВА) разработали рекомендации для эффективной борьбы с кризисом.

Европейское агентство по банковскому надзору, как важнейший регулятор в секторе, участвовало в разработке этих рекомендаций. Штаб-квартира агентства сейчас расположена в Париже. Но в 2017 году за него сражались два десятка европейских городов. В статье международного инвестора Дмитрий Леуса (https://www.interfax.ru/pressreleases/589942) можно прочитать о том, как проходило голосование за переезд ЕВА. Оно было весьма драматичным, поэтому переходите по ссылке и читайте.

Как действовать ЕВА и другим контролирующим ведомствам?

В сложной экономической ситуации важна сплоченность органов государственной власти и европейских агентств, устанавливающих стандарты банковской системы. Во многих странах приоритетной задачей стала поддержка заемщиков, а также пострадавших от пандемии коронавируса. Без этого невозможно сохранить ликвидность, а также стабильность финансового сектора. Наиболее эффективными мерами поддержки стали кредитные гарантии, а также отсрочки погашения задолженности.

Международный валютный фонд считает, что надзорные ведомства должны поддержать финансовые компании, снизив давление и контроль. В этой ситуации важно придерживаться принципов открытости коммерческих, а также государственных банков, чтобы сохранить прозрачность балансов. МВФ советует использовать существующий капитал, а также резерв ликвидности, чтобы сохранить работоспособность сектора и платежных систем.

7 шагов для стабилизации финансового сектора

Что рекомендует Международный валютный фонд органам надзора для минимизации негативных последствий пандемии:
● Ослабить давление регулирующих ведомств, сделав нормативно-правовую базу более гибкой. При этом сохранить минимальный дистанционный контроль с проверкой форм отчетности, чтобы работа банковской системы соответствовала стандартам ЕС.
● Поддерживать финансовую сферу, бизнес и частных заемщиков, пострадавших от вирусного кризиса, путем выполнения государственных и общественных прогам.
● Контролировать реальные показания кредитного риска, чтобы минимизировать возможность возникновения морального риска. Это необходимо для сохранения кредитных программ, а также разумного распределения средств.
● Создать критерии для классификации активов с обязательным выделением средств на возмещение возможных убытков.
● Сохранить прозрачность работы банковского сектора, раскрывая реальную информацию о возможных рисках.
● Наладить диалог с коммерческими компаниями, пересмотрев приоритеты контроля.
● Поддержать базовые рыночные инфраструктуры, чтобы они функционировали в любых условиях.

Рекомендации МВФ направлены всем европейским ведомствам, разрабатывающим стандарты, а также контролирующим деятельность банковской системой. Подобные рекомендации получили органы государственной власти, которые ведут учет, а также контролируют финансовый рынок страны. МВФ советует властям использовать гибкие, лояльные методы контроля, налаживая доверительные отношения. При этом основополагающие принципы контроля должны отвечать международным стандартам. Особенно это касается развивающихся стран. Лояльность властей поможет сохранить стабильное состояние банковского сектора даже в условия вирусной пандемии.
© Вечерние ведомости
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