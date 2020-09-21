В Челябинске провели уникальную бизнес-экскурсию по городу

Андрей Зубанов © Вечерние ведомости

Уникальная экскурсия состоялась в Челябинске – предпринимателей не просто провезли по городу в комфортабельных автобусах. Специально отобранные спикеры из числа успешных предпринимателей при этом читали лекции и проводили мастер-классы.Бизнес-тур «Маршруты по бизнесу» был проведен в рамках форума «ChelBusinessDay”, проходящего в городе уже в третий раз. Из-за пандемии коронавируса перед организаторами форума встала сложная задача – как собрать множество людей вместе, но в то же время не дать им плотно контактировать друг с другом. Фонд поддержки предпринимательства «Территория Бизнеса», который занимался организацией мероприятия, успешно решил этот вопрос. Несколько автобусов с бизнесменами, участвовавших в форуме, двинулись по разным маршрутам. Каждый из них имел своего спикера со своей оригинальной программой. Спикеры из числа известных предпринимателей делились с экскурсантами своим опытом, а на остановках знакомили их с челябинскими предприятиями. Под занавес состоялось торжественное подведение итогов форума, во время которого участников заверили – несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку их ещё ждет в этом году немало увлекательных мероприятий.По отзывам участников форума такое живое общение очень способствует развитию бизнеса. Генеральный директор «Территории Бизнеса» Артур Юсупов заявил: «Целый день вместе – это новые знакомства и связи, которые нужны каждому бизнесмену». Мероприятие было проведено в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».