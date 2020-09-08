Самая большая детская площадка на Южном Урале открылась в Коркино

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В Коркино открылась самая большая на Южном Урале детская площадка. Этот объект стал частью физкультурно-оздоровительного комплекса Русской медной компании.Площадь объекта составляет около 1,3 тысячи квадратных метров. На площадке находятся развивающие тренажеры, она включает несколько игровых зон для детей разного возраста. Это яркие качели, карусели, интерактивные модули и уличные спортивные снаряды. Главный элемент – игровая крепость с башнями, переходами и спусками. Над разработкой и монтажом комплекса работали специализированные подрядчики. Все элементы городка спроектированы и произведены с учетом современных требований безопасности. На строительство площадки РМК направила более семи миллионов рублей.Новый детский городок – первый из социальных проектов, которые в течение 2020 – 2021 годов в Коркино планирует реализовать РМК. Здесь отремонтируют детский сад №1, реконструируют лыжную базу «Березка», в том числе построят на ее территории новый отапливаемый корпус и современную лыжероллерную трассу. На строительство и ремонт социальных объектов Коркино компания направит около 250 миллионов рублей. Решение об инвестициях в развитие инфраструктуры города принял председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.