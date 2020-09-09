Челябинских бизнесменов приглашают в тур по южноуральской столице

11.19 Понедельник, 14 сентября 2020
Челябинск: новости дня
Челябинских бизнесменов приглашают в тур по южноуральской столице

Предпринимателей приглашают на экскурсию по Челябинску, которая состоится 17 сентября. Организатором является фонд поддержки предпринимательства «Территория Бизнеса».

Как сообщили организаторы, форум «ChelBusinessDay» проходит в южноуральской столице уже в третий раз. В этом году 400 бизнесменов на восьми комфортабельных автобусах отправятся на экскурсию по городу. Автобусы пойдут по разным маршрутам, в качестве экскурсоводов выступят известные бизнес-спикеры — у каждого будет своя бизнес-тематика и уникальный контент. Участие в мероприятии бесплатное, нужна регистрация на сайте.

«Формат бизнес-путешествия мы выбрали не случайно. Есть такое мнение, что с человеком можно познакомиться, узнать его, если отправиться с ним в путь. Именно это мы и сделаем. «ChelBusinessDay: МАРШРУТЫ ПО БИЗНЕСУ» – это необычный нетворкинг, с одной стороны, а с другой — возможность узнать новую полезную информацию для развития своего бизнеса», — говорит генеральный директор «Территории Бизнеса» Артур Юсупов.

Участие в мероприятии уже подтвердили восемь спикеров. Среди них — Сергей Бунцевич, основатель сети кофейных баров «COFFEE WAY», ремесленной пекарни полного цикла «URBAN BAKER», проекта правильной и вкусной еды «Городская Еда», актриса Анастасия Безрук, кинорежиссер, бизнес-тренер Юрий Павленко, управляющий партнер «Napoleon IT» Павел Подкорытов и многие другие.
© Вечерние ведомости
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